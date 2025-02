Una innovadora tecnología israelí duplica las tasas de éxito en fertilización in vitro

Un equipo de científicos de la Universidad de Tel Aviv desarrolló una nueva tecnología que está transformando el panorama de la fertilización in vitro (FIV).

Según los resultados de los últimos estudios, el método iraelí aumenta la probabilidad de embarazo del 34% al 65%, un avance que podría redefinir los tratamientos de fertilidad a nivel mundial y que representa una nueva esperanza para los pacientes con dificultades para concebir.

Según los datos clínicos preliminares, se alcanzaron 20 embarazos exitosos de tan solo 31 transferencias de embriones, una ventaja grande sobre los 14 embarazos de 41 transferencias observadas en el grupo de control.

Lo revolucionario de esta nueva tecnología es su método preciso y avanzado para seleccionar los espermatozoides de mayor calidad, basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, lo que mejora significativamente la calidad de la fertilización y aumenta las posibilidades de un embarazo saludable y un parto exitoso.

Creado en el laboratorio de Natan T. Shaked, presidente del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Tel Aviv, el sistema ya ha sido reconocido en destacadas revistas científicas, incluyendo Proceedings of the National Academy of Sciences, Advanced Science y Fertility and Sterility.