Una delegación militar sudanesa visita Israel para avanzar las relaciones

10 febrero, 2022

Una delegación del Gobierno militar sudanés visitó Israel para avanzar en la normalización de relaciones que anunciaron en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham, informó la cadena pública israelí Kan

El Ministerio de Exteriores en Jerusalén declinó «comentar» el asunto, como tampoco hubo confirmación de la visita de una delegación israelí a Sudán el pasado enero, que transcendió también por los medios.



Una fuente diplomática del Ministerio de Exteriores sudanés dijo no estar «en conocimiento de la visita» y añadió que «no hay relación o intercambio diplomático» entre Israel y Sudán, y que no existe comunicación «entre los ministerios de Exteriores de ambos países».



Sudán se adhirió a lo llamados Acuerdos de Abraham por los que Israel ha establecido relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes, Bahréin y Marruecos, pero hasta ahora no se han formalizado ni se han producido avances significativos.



Los contactos hasta el momento han sido discretos y aún más desde el golpe de Estado en Sudán el año pasado.



El líder militar, Abdelfatah al Burhan, que encabezó la asonada, ha asegurado que la normalización con Israel era “necesaria para devolver a Sudán a la comunidad internacional”.



Poco después de la normalización en 2020, Sudán fue eliminado de la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, tras lo que Jartum ha vuelto a tener acceso a los organismos internacionales de crédito y no está sometido a ninguna sanción económica.



Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados por el expresidente de EE.UU. Donald Trump y firmados por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, pero tanto la nueva Administración demócrata de Joe Biden como el actual Gobierno de coalición en Jerusalén abrazaron el pacto. EFE y Aurora