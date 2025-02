Una delegación israelí prevé volar a Doha, pero no negociará aún fase II de tregua en Gaza

Está previsto que esta noche parta hacia Doha una delegación israelí para abordar “asuntos técnicos” del acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero no cómo implementar la segunda fase, según el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos.



Hasta el momento, ninguna fuente oficial israelí ha informado sobre este viaje, aunque el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras reunirse la madrugada del martes pasado con varios funcionarios estadounidenses, anunció que un equipo negociador viajaría este fin de semana a Doha para abordar las negociaciones de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.



“¿Cómo, después de la impactante imagen de (los exrehenes) Eli, Ohad y Or esta mañana, el Gabinete (de Seguridad) no se reúne inmediatamente? ¿Qué otra prueba necesitamos para que quienes toman las decisiones comprendan la urgencia crítica de devolver a los 76 rehenes?”, dijo el grupo en un comunicado, en el que pidió que la legación negociadora israelí reciba el “mandato claro” de completar el acuerdo.



Si bien, según un funcionario anónimo citado por medios locales, viajarán esta noche a Doha el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, junto a miembros de las agencias de inteligencia Mossad y Shabak, se trata de un “viaje simbólico de calentamiento”, en palabras de otro alto funcionario citado por el medio israelí Walla.



Este encuentro no avanzará las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo al menos hasta el lunes, según Walla, cuando se espera que Netanyahu convoque al Gabinete de Seguridad para debatir el asunto, tras su regreso este sábado de EE.UU.



Según lo pactado, las conversaciones indirectas con los mediadores (EE.UU., Qatar y Egipto) sobre la segunda fase del acuerdo -en la que serán liberados los soldados y los mayores de 19 y menores de 50 años- deberían haber comenzado el día 16 desde la entrada en vigor del acuerdo, es decir, el pasado 3 de febrero.



Agencias colaboraron con este artículo de Aurora