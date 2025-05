Una decena de aviones trabaja en los incendios de Jerusalén y se unirán 8 de Italia y Chipre

Una decena de aviones trabaja este jueves en la extinción de los incendios que azotan las montañas cercanas a Jerusalén y se espera que 8 unidades más lleguen a lo largo del día, desde Italia y Chipre, para unirse a las labores contra el fuego, localizado en once sectores.



Según informó el cuerpo de bomberos en un comunicado, 119 equipos de bomberos continúan combatiendo el incendio en los sectores de Shaar Hagai, Mesilat Zion, Nataf, Yad Hasmona, Neve Ilan, Mevo Horon, Canada Park, Anaba a Latrun, Neve Shalom, Birmania Road to the Eshtaol Forest, Beit Meir y Shoresh.



Además, 23 equipos de bomberos están trabajando “a alta intensidad” en el área de Beit Meir y Shoresh, según la información actualizada a las 8.00 horas.

הושלמה הטלת יותר מ-25 מטענים משני מטוסי ׳שמשון׳ לסיוע במאמצי כיבוי השריפה – בשעות הקרובות מטוס נוסף עתיד לבצע הטלה של מטענים נוספים pic.twitter.com/iqiQIpDCBv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 30, 2025

Miles de personas fueron evacuadas este miércoles de sus hogares y continúan estándolo en siete comunidades: Shaar Hagai, Mesilat Zion, Beit Meir, Shoresh, Neve Ilan, Yad Hasmona, Netaf.



Diecisiete bomberos resultaron heridos, dos de ellos trasladados a hospitales, durante las labores de extinción de los incendios, a los que se suman otros 19 civiles por inhalación de humo.



Los incendios se desataron este miércoles en montañas cercanas a Jerusalén y siguen este jueves descontrolados, aunque la Policía ha anunciado que se han reabierto las carreteras cortadas.



El fuerte viento y la sequedad ambiental ayudaron a la propagación de las llamas, cuyo origen es aún desconocido.



Israel pidió ayuda internacional para extinguir los fuegos y cinco países -España, Francia, Rumanía, Croacia, Italia y Ucrania- enviarán aviones para ello. EFE