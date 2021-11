Una aplicación que busca aire limpio es favorita en el mundo

6 noviembre, 2021

Ran Korber y dos amigos crearon BreezoMeter que hoy es una referencia global para obtener información en tiempo real sobre la contaminación ambiental.

Por Diana Bletter

Faltan dos minutos para las nueve, hora en la está programada mi entrevista con Ran Korber, cofundador y director ejecutivo de BreezoMeter, pero no lo veo.

La moderna y renovada calle HaNamal de Haifa, hoy llena de restaurantes, cafés y oficinas de alta tecnología en lo que antes era la sombría zona del puerto, aún no despertó del todo. Los adoquines todavía están resbaladizos por la lluvia de la noche anterior.

A las 8:59, Korber entra rápida y silenciosamente. Viste vaqueros y una camiseta negra con el logotipo de BreezoMeter. Se trata de un elefante alegre con el índice de calidad del aire de colores del arcoíris.

Con su gran sonrisa y hoyuelos, Korber (39 años) no parece un emprendedor de vanguardia que creó una compañía que proporciona la información más completa y en tiempo real sobre la contaminación del aire, los incendios forestales y peligros ambientales a 400 millones de personas en todo el mundo.

Al ser una corredora asmática, uso la aplicación de BreezoMeter para decidir cuándo atarme los cordones de mis zapatillas para salir a correr, en qué dirección debo ir y cuándo es mejor quedarme en casa, cerrar las ventanas y simplemente respirar.

Si se le pregunta a Siri “¿cuál es la calidad del aire hoy?”, la fuente de referencia del sistema de Apple es BreezoMeter.

Además, la Organización Mundial de la Salud, Yahoo! y otras empresas usan los servicios de esta compañía de Israel.

La Organización de las Naciones Unidas nombró a BreezoMeter como una de las seis empresas de alta tecnología que están cambiando el mundo para mejor.

“Podría hablar eternamente sobre la contaminación del aire y los peligros ambientales”, me dijo Korber. Es que su esposa también tiene asma.

En 2012, cuando estaba embarazada de su primer hijo, querían encontrar el lugar más saludable para vivir y Korber, ingeniero ambiental, se sorprendió al saber que los informes locales no eran precisos y que las unidades de sensores de contaminación no ofrecía suficiente información.

De ese modo, el emprendedor le pidió ayuda a su mejor amigo, Emil Fisher, un ingeniero de software al que le encantaba resolver problemas, y a Ziv Lautman, que trabajaba en la Agencia de Protección Ambiental.

La primera tarea del trío fue desarrollar un algoritmo para calcular los factores ambientales en varios lugares.

Nueve años después, BreezoMeter ha ganado numerosos premios, hizo una visita a la Casa Blanca y recaudó más de 15 millones de dólares en fondos de inversionistas prominentes.

En la actualidad, los algoritmos avanzados y el aprendizaje automático de BreezoMeter pueden analizar datos satelitales y miles de sensores, sumando datos sobre decenas de diferentes pólenes y contaminantes, incendios forestales, atascos de tráfico e incluso juegos del Super Bowl para poder brindar información precisa y en tiempo real sobre la calidad del aire en todo el mundo.

Contaminación, incendios y COVID-19

La contaminación del aire aumenta de forma exponencial; Los desastrosos cambios climáticos del planeta provocaron un aumento en los incendios forestales en todo el mundo y cada año la gravedad de estos siniestros aumenta diez veces con respecto al año anterior.

El rastreador de incendios forestales en vivo lanzado recientemente por BreezoMeter brinda información vital para individuos y empresas.

Estudios de salud muestran que las personas en áreas con altos niveles de contaminación del aire tienen una presión arterial más alta, más asma, obesidad y condiciones mentales más complicadas.

El lugar donde vive la gente -su entorno personal- tiene un gran impacto en su bienestar. Tiempo atrás, el Congreso de EEUU aprobó un proyecto de ley para abordar los efectos adversos desproporcionados de los peligros ambientales en las personas de comunidades de bajos ingresos.

Cuando comenzó la crisis del COVID-19 en marzo de 2020, los investigadores de BreezoMeter hallaron niveles más altos de la enfermedad en zonas con más contaminación del aire.

Las personas con condiciones de salud preexistentes son más susceptibles al coronavirus y, como describió Korber, un área con contaminación severa del aire es una condición preexistente.

Cada año, la contaminación del aire mata aproximadamente a siete millones de personas en el mundo y los incendios forestales intensifican esto con su peligroso humo que viaja hasta casi 5.000 kilómetros de distancia.

En la sala de conferencias de BreezoMeter, Korber abrió un mapa de California donde al menos dos incendios forestales devastaban sendas zonas y propagaban la contaminación del aire a los estados circundantes.

Hasta ese momento, explicó el directivo, la gente tenía poca idea de en qué dirección se dirigía un incendio y cuándo sería contenido.

Korber indicó la posición de Alisal, un enorme incendio que se desataba cerca de Santa Bárbara, California.

Dejé escapar un grito ahogado porque en ese momento, mi hijo menor, Ari, conducía muy cerca de esa zona.

Más tarde, Ari me dijo que no tenía idea de que había un fuego ardiendo cerca de él y que fue gracias a un repentino cambio de planes que no se metió de lleno en él.

Desde entonces descargó la aplicación BreezoMeter.

Es que esa información podría ser una cuestión de vida o muerte.

Medir la calidad del aire

La temperatura es fácil de medir. Se mide en Celsius o Fahrenheit pero hasta que BreezoMeter inventó su Índice de calidad del aire, BAQI, no existía un estándar mundial para medir la calidad del aire.

Por ejemplo, en Hong Kong el rango de calidad del aire va de 1 a 10+, donde 10 indica condiciones de aire peligrosas. En EEUU, de 1 (mejor) a 500 (peor).

El BAQI muestra que cero es el peor y 100 es el mejor. (“Como en la escuela”, indicó Korber con una sonrisa).

El índice de BreezoMeter incluye ozono a nivel del suelo, monóxido de carbono y otros cuatro contaminantes importantes.

Las personas no pueden ver la contaminación del aire, dijo Korber, y es justamente por eso que es tan peligrosa. Sin embargo, sí puede ver el número en el índice y comprenderlo fácilmente.

Empresas como Bosch, Dyson y AstraZeneca ya usan los pronósticos de BreezoMeter para alertar a las personas sobre el empeoramiento de la calidad del aire.

Aquellos que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pueden empezar a tomar medicamentos con anticipación porque si lo hacen demasiado tarde, esto no hacen efecto.

Los estudios muestran que este pronóstico ya ayudó a reducir el número de visitas al hospital de emergencia en un 57 por ciento, lo que es algo bueno para todos.

Recientemente, la compañía firmó un acuerdo con Volvo, conocida por su énfasis en la seguridad de los automóviles, en el que la información de BreezoMeter sobre la calidad del aire se incluye en las características estándar de todos sus automóviles nuevos.

Si hay un aumento repentino de la contaminación del aire, los conductores pueden subir las ventanillas y poner el sistema purificador de aire.

Una misión importante

Korber indicó que siempre estuvo motivado en buscar una forma de contribuir al mundo.

En 2004, antes de asistir al Instituto de Tecnología Technion de Israel, considerado el MIT local, trabajó como guardia de seguridad en una planta química.

Indeciso sobre qué estudiar, les preguntó a las 500 personas que entraban y salían de la planta sobre su trabajo. “¿Disfrutas de tu trabajo? ¿Contribuye al mundo? ¿Te gustaría que su hijo hiciera el mismo tipo de trabajo?”.

Así fue como descubrió que el 80 por ciento de las personas estaban haciendo algo que no les gustaba.

Incluso se animó a plantear la misma pregunta al director general adjunto de la planta, que le respondió que si estudiaba ingeniería ambiental, la empresa lo contrataría. Y eso es lo que pasó.

Para dar vida a BreezoMeter, Korber y Fisher (que también sufre de asma) dejaron sus trabajos diarios porque se dieron cuenta de que “teníamos la misión más importante y teníamos que invertir todos nosotros mismos”.

Si bien Israel es considerada la “Nación Startup”, aún hay enormes desafíos para iniciar y mantener una nueva empresa.

“La probabilidad de tener éxito con una startup es tan alta como ganar la lotería”, explicó Korber.

Sin embargo, BreezoMeter tuvo un gran éxito: hasta la fecha recaudó 45 millones de dólares y tiene 80 empleados, incluidos científicos de la atmósfera, medio ambiente y el cerebro.

La idea es brindar aún más información, como pronósticos de terremotos y niveles de radiación, y llegar a mil millones de usuarios en 2022.

“Nuestros pensamientos tienen poder”

Para celebrar su centenario en 2022, el Technion publicará un libro que destaca a 100 de sus graduados notables, incluidos ganadores del Premio Nobel y Korber, un ex guardia de seguridad de una planta química.

Durante la charla, Korber no solo se puso a trabajar con su mejor amigo Fisher sino que también me dijo que la ubicación de su oficina es fortuita.

La empresa se encuentra en el edificio que alberga al conocido restaurante HaNamal 24, donde le propuso matrimonio a su esposa.

Las oficinas de BreezoMeter están todas acristaladas como para enfatizar la idea de Korber de la transparencia empresarial y el esfuerzo en equipo.

Le pregunté por qué creía que todo le había salido tan bien. Y Korber le dio crédito al libro “El secreto” por visualizar lo que quería que se manifestara en su vida.

-“Si piensas en las cosas, serás dirigido a esas cosas”, me dice.

-“¿No es un poco científico?”

-“Tiene mucho sentido de acuerdo con la física cuántica. Si e = mc2, si la energía está conectada a la materia, entonces nuestros pensamientos tienen poder”.

El empresario también cree que desarrollar hábitos positivos puede contribuir al éxito, y así fue como explicó que debemos “pensar en lo que queremos lograr y no en lo que tememos”.

Construida para durar

Para Korber, hallar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida ha sido un desafío, pero desde que empezó la crisis de COVID, la empresa permite que las personas trabajen de forma remota, lo que les brinda flexibilidad a los empleados.

Algunos días trabaja “sólo” nueve o diez horas al día. Otros días menos (o más).

Todos los días, medita y hace ejercicio, y juega baloncesto una vez a la semana en una cancha local.

Su estatura promedio lo pone en desventaja pero eso dice algo sobre su valor.

También pasa tiempo con sus dos hijos, de cinco y nueve años, y su esposa.

Con todos sus inversores, Korber y sus socios ya podrían hacer una salida rápida pero el directivo dijo que “no somos solo una startup, somos una ampliación, construida para durar”.

Pasé casi dos horas en la sala de conferencias con Korber, completamente absorta por su entusiasmo y determinación. Ya es hora de su próxima cita.

Miro una pizarra en la pared llena de lo que yo llamaría jeroglíficos pero lo que dijo Korber es un ejemplo de cómo “las mejores mentes encontrarán una nueva solución”.

Entonces noto el reloj colgado en la pared; sus manecillas permanecieron en las 10 en punto desde que llegué por primera vez. Pensando en el viejo chiste, pregunté: “¿Cuántos empleados de BreezoMeter se necesitan para arreglar eso?”

Korber se encogió de hombros. Probablemente el reloj se quedó atascado y todos tienen cosas más importantes que hacer que cambiar una batería.

Foto: ISRAEL21c