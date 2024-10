Patrullero policial de Victoria, Australia Foto ilustración: Ed Dunens Flickr CC BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/blachswan/49972042391/

Un tribunal del estado australiano de Victoria declaró este martes al supremacista Jacob Hersant culpable de hacer el saludo nazi, un delito que se castiga en esa jurisdicción hasta con un año de cárcel y una multa de más de 15.555 dólares estadounidenses (14.166 euros).



El extremista -quien es la primera persona en ser declarada culpable en Victoria por hacer el saludo nazi- deberá comparecer mañana para otra vista ante el Tribunal de Magistrados de la ciudad de Melbourne, la capital de Victoria, antes de su sentencia, en una fecha aún no fijada, según confirmaron fuentes judiciales.



El australiano neonazi, de 25 años, fue captado haciendo el saludo nazi a las afueras de otro tribunal en Melbourne, donde compareció por otro asunto, el 27 de octubre de 2023, unos seis días después de que entrara en vigor la ley que ilegalizaba los saludos nazis en Victoria.



En aquel momento, él dijo frente a las cámaras de televisión «casi lo hago, ¿ahora es ilegal?» y después agregó «Australia para el hombre blanco, Heil Hitler», según recordó la cadena pública australiana ABC.



Hersant, aseguró en el proceso judicial que no realizó el saludo nazi y argumentó que, aunque lo hubiera hecho, la acusación era constitucionalmente inválida porque ese gesto supone una forma legítima de expresión política, de acuerdo con la fuente.



El Gobierno de Victoria propuso la ley para ilegalizar el saludo nazi después de que en marzo de 2023 un grupo de personas que marchó por las calles de Melbourne realizó este gesto, en el marco de los encuentros acalorados entre manifestantes a favor y en contra de los derechos de los transexuales a las afueras del Parlamento estatal.



En otras jurisdicciones también es ilegal el saludo nazi, como el de Nueva Gales del Sur, que condenó a tres hombres en junio pasado a pagar sendas multas de unos 338 dólares estadounidenses (308 euros) por hacer este gesto durante un partido en el suburbio de Parramatta, al oeste de Sídney, en octubre de 2022.



Asimismo, Australia criminalizó a nivel nacional desde principios de año el saludo nazi en público, así como a quienes exhiban o comercialicen símbolos nazis como banderas o insignias del Tercer Reich o exalten actos terroristas y de odio supremacista, so pena de una pena de cárcel de hasta de 12 meses.



Australia ha visto desde el año pasado un incremento de crímenes de odio contra la comunidad judía y musulmana a raíz de la guerra entre Israel y Hamás, aunque el aumento de grupos de extrema derecha ya era una inquietud previamente. EFE

