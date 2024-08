Según una encuesta reciente, un tercio de los estudiantes universitarios no judíos en EE. UU. son hostiles hacia los judíos o Israel

Recientemente, la Universidad de Brandeis llevó a cabo una encuesta cuyos resultados fueron publicados por el Centro Maurice y Marilyn Cohen para Estudios Judíos Modernos. El estudio consultaba a los estudiantes universitarios en Estados Unidos sobre su opinión y actitud respecto a los judíos e Israel.

Los resultados son impactantes: se estima que un tercio de los estudiantes universitarios no judíos en los Estados Unidos adoptaron posturas hostiles hacia los judíos o Israel durante el año académico 2023/2024.

El 15% de los estudiantes encuestados mostraron hostilidad hacia Israel, con muchos de ellos creyendo que Israel no tiene derecho a existir, y casi un 25% de los estudiantes no judíos afirmó que no querría ser amigo de alguien que apoye la existencia de Israel como un estado judío. Además, un 16% de los estudiantes no judíos expresaron hostilidad hacia los judíos, pero no hacia Israel, sosteniendo ideas antisemitas como que los judíos tienen demasiado poder en Estados Unidos.

Len Saxe, coautor del estudio, subrayó que no encontraron en las universidades “un clima de odio antijudío universal, ni tampoco encontramos que las preocupaciones de los estudiantes judíos sobre el antisemitismo sean infundadas”.

Saxe explicó que “en cambio, encontramos que las experiencias de los estudiantes judíos de un ambiente hostil en el campus están impulsadas por una minoría (pero una proporción significativa) de estudiantes que tienen patrones de creencias que son hostiles hacia Israel y/o los judíos”.