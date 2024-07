Un programa de financiación de la UE financia a 9 startups israelíes con 142 millones de dólares

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027, cuyo objetivo es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la competitividad de todos los Estados Miembros (EEMM).

Recientemente, el Consejo Europeo de Innovación (EIC) otorgó más de 400 millones de euros a casi 70 empresas en el marco de este programa de aceleración. Entre todas esas empresas emergentes, nueve fueron israelíes, que recibirán un total de 130 millones de euros, ubicando a Israel en el tercer lugar en el número de receptores de subvenciones, luego de Alemania y Francia con 13 empresas cada uno.

Shlomi Kofman, Director General Adjunto Internacional de la Autoridad de Innovación de Israel, explicó que “la alta participación israelí en el programa acelerador del EIC destaca la ventaja competitiva de las startups israelíes. El programa les permite recibir financiación y mentoría, ayudándolas a acelerar su crecimiento y realizar su potencial económico y social”.

Las nueve startups son MediWound Ltd., JaxBio Technologies, Nurami Medical, LightSolver, Quantum Transistors Technology, RAAAM Memory Technologies Ltd., Reophotonics, SpacePharma R&D Israel Ltd, e Impact Biotech Ltd.