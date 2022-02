Un profesor de Tennessee fue acusado de explicarle a sus alumnos «cómo torturar a un judío»

7 febrero, 2022

La madre de una joven judía de octavo grado se quejó que en el curso de historia bíblica de una escuela pública también se incluye el proselitismo cristiano.

La madre de una estudiante de secundaria de Tennessee afirmó que, en una clase de historia bíblica, el maestro de la clase les enseñó “cómo torturar a un judío”. Según Chattanooga Times Free Press, la lección incluyó comentarios ofensivos hacia judíos y proselitismo cristiano.

Juniper Russo publicó en su cuenta de Facebook que retiró a su hija de octavo grado del aula. Lo hizo luego que su profesor escribiera una traducción al inglés del nombre hebreo de Dios en el pizarrón y les dijera a sus alumnos: “Si quieren saber cómo torturar a un judío, háganles decir esto en voz alta”.

Y añadió: “Este nombre tradicionalmente no se pronuncia en voz alta, y tradicionalmente solo se escribe en la Torá. Mi hija se sintió extremadamente incómoda al escuchar a su maestro instruir a sus compañeros sobre ‘cómo torturar a un judío’ y me dijo cuando llegó a casa de la escuela que no se sentía segura en la clase”.

Las Escuelas del Condado de Hamilton sacaron un comunicado avisando que el distrito investiga esta queja sobre el curso de historia bíblica. Russo también hizo la denuncia ante la Liga Antidifamación.

Además de los comentarios antisemitas, la madre de la chica agregó que el profesor les enseñaba la historia de la creación de Génesis como una historia real de cómo se formó el universo. La clase es parte de un programa de Biblia de los colegios de un siglo de antigüedad que se imparte en 29 escuelas públicas de Hamilton.

Por último, y por decisión personal, el acusado no asistió a una reunión para tratar el serio tema con ella y los otros padres. En la misma se discutiría el plan de estudios con la Federación Judía de Greater Chattanooga.