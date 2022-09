Desarrollan en Israel un nuevo análisis de sangre que podría detectar cánceres pancreáticos y colorrectales

9 septiembre, 2022

Científicos israelíes afirman que inventaron un análisis de sangre que podrá detectar el cáncer colorrectal y el cáncer de páncreas. Este se detecta con una prueba invasiva y hoy no hay una sola prueba de diagnóstico.

A su vez, afirman que simplifica la detección de otros tipos de cáncer y salvar vidas al eliminar las colonoscopias invasivas para el cáncer colorrectal. La doctora Efrat Shema desarrolló una tecnología especial para obtener imágenes de una sola molécula a partir de muestras de sangre. Y usó con éxito la innovación para detectar el cáncer colorrectal, el cáncer utilizado para la prueba de concepto.

Ella comentó que las pruebas iniciales se realizaron en el cáncer colorrectal, pero la evaluación se diseñó para detectar el cáncer de páncreas. Y se adaptará para verificar una amplia gama de cánceres y otras enfermedades.

“Hemos logrado una prueba de concepto exitosa para nuestro método, que ahora debe confirmarse en ensayos clínicos”, afirmó. “En el futuro, nuestro enfoque puede servir para diagnosticar no solo varios tipos de cáncer, sino también enfermedades adicionales que dejan rastros en la sangre, como trastornos autoinmunes y enfermedades del corazón”.

Actualmente, se recomienda que las personas mayores de 50 años se hagan colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal. Otros métodos alternativos tienen problemas, ya que obtener las muestras de biopsia con aguja, endoscopia o cirugía puede ser doloroso y arriesgado.

“Esperamos introducir análisis de sangre que podrían reemplazar potencialmente a las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal, lo que podría salvar vidas”, le añadió Shema a The Times of Israel. “Esto se debe a que muchas personas no asisten a las colonoscopias, debido a su invasividad o costo, aunque es probable que las mismas personas se hagan análisis de sangre”.