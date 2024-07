Un muerto y 10 heridos en un ataque con un dron en Tel Aviv

Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas la madrugada de este viernes tras registrarse una explosión cerca del consulado de Estados Unidos en Tel Aviv, informaron fuentes oficiales, que investigan si se trató de un ataque con dron.



El estruendo de una explosión fue escuchado en el área del centro de Tel Aviv, y la «investigación preliminar indica que fue causada por la caída de un objetivo aéreo», informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado, al asegurar que las sirenas antiaéreas del sistema de defensa no se activaron.



«El incidente está bajo revisión exhaustiva (aunque de momento) no hay cambios en las directrices defensivas del Comando del Frente Interior», añadieron las FDI en su comunicado, mientras numerosas tropas, incluyendo policías expertos en desactivación de bombas y fuerzas de rescate, fueron desplegadas al lugar.



De su lado, la Policía aseguró que encontró «el cuerpo de un hombre sin vida en un apartamento cerca del lugar de la explosión», mientras sus agentes realizan una «búsqueda de objetos sospechosos y amenazas adicionales».



El servicio de emergencia Magen David Adom (MDA) precisó que se trata de un hombre de 50 años que murió por «heridas penetrantes».



Además, ocho personas recibieron atención médica, cuatro por lesiones ocasionadas por metralla y la explosión, y otras tantas con síntomas de ansiedad, precisó MDA en un comunicado.



El lugar del incidente se encuentra a escasos metros del consulado de Estados Unidos, el principal aliado de Israel.



Tras la explosión, estallaron varias ventanas y numerosos habitantes salieron -algunos a medio vestir- gritando o hablando por teléfono. Las autoridades llegaron rápidamente y acordonaron la zona, iluminada en rojo y azul por las luces de patrullas y ambulancias, y envuelta en una nube de humo gris ocasionado por un incendio dentro de un edificio.



La Policía ordenó a los habitantes de los barrios cercanos al incidente evitar acercarse al lugar, no tocar los restos de artefactos que puedan contener explosivos y denunciarlos inmediatamente.



«Fuimos testigos de grandes disturbios y daños causados ​​por la explosión. Comenzamos a buscar en la zona y nos llegaron cuatro víctimas, dos heridos en sus casas: un hombre de 37 años y una mujer de 47 años, y otros dos que estaban heridos en la calle, una mujer de 25 años y un hombre de 30», comentó el paramédico de la MDA Roee Klein.



«Todos estaban plenamente conscientes y sufrieron heridas de metralla en hombros y extremidades, y uno de ellos sufrió heridas por explosión», añadió, al explicar que todos ellos fueron evacuados a un hospital en estado moderado.



Israel se encuentra en guerra desde hace más de nueve meses con el grupo terrorista islámico palestino Hamás, que trata de mantener el control de la Franja de Gaza, y vive la peor escalada bélica desde 2006 con la organización terrorista chií libanesa Hezbollah.



Además, a mediados de abril, Irán realizó un ataque contra Israel con cientos de misiles y drones, en represalia por la eliminación en un ataque aéreo de altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en un edificio adyacente a la Embajada de Irán en Damasco, Siria.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora