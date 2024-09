Un misil tierra-tierra lanzado desde el Líbano cae en el centro de Israel sin causar heridos

Efectivos de Hezbollah en el Líbano Foto: Agencia de Noticias Tasnim CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado de que un misil tierra-tierra fue disparado esta mañana desde el territorio libanés, impactando en un área abierta en el centro de Israel, sin especificar, donde no causó heridos.



«Las sirenas no sonaron en ninguna ciudad, según el protocolo, ya que el misil se dirigía hacia una zona abierta» y no suponía un riesgo para la población, dijo el portavoz militar en un comunicado, en el que añadió que está investigando el incidente.



También esta mañana, las alarmas sí sonaron en áreas de Samaria (norte de Cisjordania), donde según las FDI cayó un cohete en una zona abierta, identificada por los reportes próxima a la localidad palestina de Hawara, en el área de Nablus.



En estos momentos, las alarmas antiaéreas continúan sonando en docenas de comunidades del norte, poco antes de que las FDI anunciasen haber bombardeando durante las últimas dos horas objetivos del grupo terrorista chií Hezbollah en el oriental Valle de la Bekaa y en diferentes áreas del sur del Líbano.



Esta nueva campaña de bombardeos llega precedida de una madrugada de intensos ataques contra blancos de Hezbollah los suburbios sur de Beirut, conocidos como el Dahye y controlado por la organización terrorista chií.



Las Fuerzas de Defensa de Israel destacaron que su principal objetivo es destruir el armamento de Hezbollah almacenado debajo de inmuebles residenciales.



La campaña cerca de la capital comenzó horas después de que otro bombardeo israelí de intensidad sin precedentes, contra el cuartel general subterráneo de Hezbollah en el Dahye, provocara el derrumbe de varios edificios con la intención de eliminar al cabecilla máximo de Hezbollah, Hassán Nasrallah, cuyo paradero aún se desconoce.

Mientras tanto, crecen las estimaciones en Israel de que Nasrallah ha sido abatido en el ataque en Beirut, junto con otros altos comandantes del grupo terrorista y un general iraní responsable en Líbano y Siria de la Fuerza Quds, la unidad de elite de la Guardia Revolucionaria Islámica para las operaciones en el exterior.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora

