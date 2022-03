Un israelí que estudiaba en Ucrania contó cómo fue su escape del país

4 marzo, 2022

El hombre estudiaba en la ciudad ucraniana de Mykolaiv, y logró escapar por la frontera de Polonia, para luego trasladarse a Israel.

Anton Borts, israelí que estaba viviendo en Ucrania por un viaje de estudios, escapó desde Mykolaiv hasta Lyiv, para luego pasar a Ucrania, y finalmente llegar a Israel. Borts le contó su travesía al medio Ynet News.

«El jueves, creo que fue el 24 de febrero, me desperté a las 5 a.m. por el sonido de una explosión. Al principio, no entendí lo que estaba pasando. Encendí las noticias de Ucrania y mientras miraba, no podía creer lo que estaba pasando«, detalló el israelí en la entrevista.

«Después de procesarlo y darme cuenta de que esto realmente estaba sucediendo, comencé a planificar mi viaje, lo que íbamos a hacer». Borts admitió que tenía miedo de quedar varado en la zona de guerra.

«Condujimos hasta la estación central, compramos boletos de autobús a Lviv. El mismo día todos los autobuses fueron cancelados. Empezamos a buscar un taxista, alguien que nos pudiera llevar desde Mykolaiv, donde estábamos, hasta Lviv. Nadie estaba dispuesto«, relató el hombre.

Ya con falta de recursos básicos como gasolina y comida, la travesía continuó: «El viernes llegamos a la estación central. Por suerte había un hombre que conducía una furgoneta, se juntaron 20 personas y todos querían ir a Lviv, así que salimos el viernes al mediodía a Lviv. Viajamos durante 18 horas».

«En Lviv conseguimos un autobús que iba a Cracovia en Polonia, así que le pedimos que nos llevara». Cuando llegaron a la frontera polaca, hicieron casi dos días de fila para poder acceder al país vecino.

Ya en Israel, Borts reflexiona sobre los últimos días: «Llegué el martes por la noche y lo primero que hice fue abrazar a mi familia. Estoy tan feliz de verlos a todos y apenas me empiezo a dar cuenta de que lo que pasó ya quedó atrás. Es un proceso. Creo que superaré eso en los próximos días».