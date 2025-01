Un informe destaca la apertura de museos del Holocausto en países musulmanes

En medio de la ola de antisemitismo mundial de los últimos años, el informe “Por una causa justa”, publicado por cuarto año por el Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo de la Universidad de Tel Aviv, destaca un fenómeno alentador: nuevas exposiciones y museos que conmemoran el Holocausto y el heroísmo que se han abierto o están en construcción en países musulmanes.

Sus actividades no han cesado ni siquiera después de la masacre del 7 de octubre y la escalada de la propaganda antisemita en todo el mundo musulmán. Entre ellos se encuentran el “Museo del Holocausto de Indonesia” en la isla de Sulawesi, la exposición permanente sobre el Holocausto y los Justos entre las Naciones “Recordamos” en el Museo de la Encrucijada de Civilizaciones en Dubai, y el “Museo Besa” y el Museo de la Historia de los Judíos Albaneses, que se están construyendo actualmente en Tirana y Vlora, Albania, respectivamente.

El informe “Por una causa justa”, que consta de 80 páginas, fue escrito por un equipo de nueve expertos. El informe reconoce las iniciativas gubernamentales y privadas que conmemoran el Holocausto y el heroísmo, combaten el antisemitismo y luchan contra el racismo en general, junto con sugerencias de políticas para mejorarlas.

Según el profesor Uriya Shavit, director del Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo, “la negación del Holocausto y el florecimiento de la propaganda antisemita en el mundo musulmán no son sólo distorsiones de la historia sino también estímulos a la violencia. Los museos establecidos y en proceso de creación en el mundo musulmán son ‘una pequeña cantidad de luz’, pero esta pequeña cantidad es muy importante”.

El Dr. Carl Yonker, investigador principal y director de proyectos del Centro, afirmó: “El apoyo directo o indirecto de Israel a estos museos los perjudicaría, pero es apropiado que las instituciones internacionales ofrezcan ese apoyo e insistan en erradicar la negación del Holocausto de las instituciones educativas en los países musulmanes, como en todas partes”.

El “Museo del Holocausto de Indonesia”, en el país musulmán más grande del mundo, ofrece información escrita junto con documentación visual de los crímenes nazis, incluida una réplica de una litera de un campo de concentración, e información sobre el neoantisemitismo y la negación del Holocausto. El museo fue inaugurado hace dos años por Ya’akov Baruch, un rabino local de ascendencia holandesa. Inmediatamente después de su apertura, los principales líderes islámicos pidieron su cierre inmediato, acusando a Baruch de promover la narrativa sionista y encubrir los “crímenes de Israel”.

En una entrevista especial para el informe, el rabino Baruch explicó que lidió con las duras críticas a través del diálogo, durante el cual aseguró a los opositores que el museo no está relacionado con Israel ni con el sionismo. Esto aseguró su funcionamiento continuo. Hasta la fecha, aproximadamente 2.000 personas han visitado el museo. Las clases escolares lo visitan, pero hay días en que no más de una persona compra una entrada.

La exposición permanente en memoria del Holocausto en Dubai fue establecida por el empresario y coleccionista Ahmed Al Mansuri. Incluye documentación de la historia del nazismo y sus crímenes contra los judíos, junto con información sobre los musulmanes que salvaron a judíos durante el Holocausto. En el centro de la exposición hay un cartel en árabe, inglés y hebreo que cita la Mishná: “Quien salva una sola alma es como si hubiera salvado a un mundo entero”. Al Mansuri dijo en una entrevista para el informe que desde que se inauguró la exposición permanente hace dos años, unas 2.500 personas de los Emiratos Árabes Unidos y los estados del Golfo la han visitado, junto con miles de estudiantes de escuelas locales. Durante su existencia, incluso después del 7 de octubre, solo un grupo escolar que vino al museo se negó a visitarlo. Al Mansuri enfatizó en la entrevista la singularidad de los crímenes nazis y la importancia de que los educadores árabes enseñen sobre el Holocausto y sus lecciones. Señaló que después del 7 de octubre, no ha recibido amenazas ni demandas de cerrar el museo.

El “Museo Besa”, que actualmente se está construyendo en Tirana, celebra el antiguo código moral albanés que obliga a la protección de los vecinos y los invitados, que fue central para los esfuerzos de rescate únicos de Albania durante el Holocausto.}

Uno de los artículos principales del informe aborda la percepción del judaísmo por parte de Jerry Seinfeld y el programa “Seinfeld”. Según el artículo, los episodios de “Seinfeld” de la década de 1990, en particular los que tratan sobre el recuerdo del Holocausto y el antisemitismo, reflejaban una era en la que los judíos estadounidenses, y en particular el propio Seinfeld, no se sentían un grupo minoritario sino más bien representantes de la propia identidad estadounidense. Esta era se ha visto sacudida en los últimos años, como lo demuestra la firme postura de Seinfeld, que hasta entonces había evitado la política, en apoyo de Israel después del 7 de octubre.

Otros artículos del informe tratan sobre el nuevo y controvertido Museo Nacional del Holocausto en los Países Bajos, la singular historia de la comunidad judía de Gibraltar y su respuesta a las protestas antisionistas en el pequeño territorio tras el ataque del 7 de octubre, la juventud judía en Gran Bretaña