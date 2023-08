Un hipotético partido de líderes de las protestas en Israel ganaría diez escaños parlamentarios

6 agosto, 2023

Un hipotético partido político conformado por los líderes del movimiento de protestas en contra de la reforma judicial ganaría 10 escaños en la Knéset (Parlamento) si hubiera elecciones, revela una encuesta.

Esos escaños se lograrían a costa de los actuales partidos de la oposición (diferentes formaciones desde el centro-derecha a la izquierda), y no de los que conforman la coalición de gobierno de derecha radical liderada por Benjamín Netanyahu, que promueve esa polémica reforma judicial, vista como una amenaza para la democracia porque, según sus detractores, socava la independencia de la justicia y la separación de poderes.



Por tanto, los actuales bloques parlamentarios se mantendrían sin a penas cambios, reveló un sondeo publicado hoy por en Canal 12, el más visto del país.



Entre los actuales líderes de las protestas, destacan la física Shikma Bressler o Moshe Radman, que proviene del pujante sector de la alta tecnología; ninguno de ellos ha mostrado su interés por involucrarse en política en estos momentos.



Consultados sobre unas eventuales elecciones con los partidos actuales -Israel no debe celebrar comicios hasta 2026-, el partido de centro-derecha Unidad Nacional, en estos momentos en el bando de la oposición liderado por el exministro de Defensa, Benny Gantz, sería el más votado con 28 escaños de un total de 120 en la Knéset, superando al Likud de Netanyahu, que se quedaría en 26 frente a los 35 que tiene ahora.



Por bloques, los partidos de la actual coalición -Likud y partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas- obtendrían 52 escaños, lejos de los 64 que tienen ahora y del mínimo de 61 necesario para gobernar; mientras que la oposición lograría 63 escaños, sin necesitar el el apoyo de la formación árabe Hadash-Taal, que no se alinea con ningún bando.



El movimiento de protestas congregó anoche de nuevo a más de 100.000 personas en el centro de Tel Aviv -y varios decenas de miles en otros puntos del país, en la semana 31 de manifestaciones masivas en contra de la reforma judicial, las mayores de la historia de Israel.



A finales de julio, la coalición de Netanyahu logró sacar adelante la primera ley de la polémica reforma, a pesar de la fuerte contestación social, sacando a más de medio millón de israelíes a las calles a protestar. El resto de la legislación queda pendiente para las sesión parlamentaria de otoño, que empieza a mediados de octubre tras un largo receso de dos meses y medio. EFE y Aurora