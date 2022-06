Un estudio revela que los médicos recetan menos analgésicos durante los turnos de noche que durante el día

29 junio, 2022

Investigadores de la Universidad Hebrea y del Centro Médico Hadassah atribuyen la discrepancia en la prescripción de analgésicos en los servicios de urgencias de EE.UU. e Israel a una menor empatía.

El tratamiento del dolor es uno de los mayores retos del sistema sanitario moderno. Casi el 60% de los adultos de EE.UU. declaran haber experimentado dolor en los últimos tres meses. El dolor es una de las principales razones por las que los adultos buscan atención médica. Un tratamiento adecuado del dolor es fundamental para la salud y el bienestar del paciente. Un nuevo estudio, publicado hoy en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela que los médicos recetan menos analgésicos durante los turnos de noche que durante el día.

La investigación fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinar dirigido por el profesor Shoham Choshen-Hillel de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Centro Federmann para el Estudio de la Racionalidad. Estuvo junto a la doctora Anat Perry del Departamento de Psicología de la HU y el Dr. Alex Gileles-Hillel del Centro Médico Hadassah y la HU.

En la primera parte del estudio, 67 médicos recibieron tareas de evaluación de la empatía por la mañana y se les pidió que respondieran a escenarios de pacientes simulados. Estos médicos estaban al final de un turno de 26 horas o acababan de empezar su jornada laboral. El estudio descubrió que los médicos que acababan de hacer el turno de noche mostraban menos empatía con el dolor del paciente. Por ejemplo, estos médicos mostraron menos respuestas emocionales a las imágenes de personas con dolor. Y puntuaron sistemáticamente a sus pacientes con una puntuación baja en las tablas de evaluación del dolor.

En la segunda parte del estudio, los investigadores analizaron las decisiones médicas reales tomadas por los médicos de urgencias en Estados Unidos e Israel. Analizaron 13.482 cartas de alta de pacientes que acudieron al hospital entre 2013 y 2020 con una queja principal de dolor. En todos los conjuntos de datos, los médicos tenían entre un 20 y un 30% menos de probabilidades de recetar un analgésico durante los turnos de noche. Y recetaron menos analgésicos de los recomendados generalmente por la Organización Mundial de la Salud. «Están cansados y, por tanto, son menos empáticos con el dolor de los pacientes. Cuando examinamos los documentos de alta de los médicos de urgencias, descubrimos que prescribían menos analgésicos», explicó Choshen-Hillel.

Este sesgo siguió siendo significativo después de ajustar el nivel de dolor declarado por los pacientes, los datos demográficos del paciente y del médico, el tipo de dolencia y las características del servicio de urgencias. «El trabajo en el turno de noche es una fuente importante y no reconocida previamente de sesgo en el tratamiento del dolor. Probablemente derivado de la percepción deteriorada del dolor». Los investigadores explican que los expertos médicos se esfuerzan por ofrecer la mejor atención a sus pacientes. Y estos son susceptibles de sufrir los efectos de un turno de noche«, señaló Perry.

De cara al futuro, los investigadores sugieren que se apliquen directrices más estructuradas para el tratamiento del dolor en los hospitales. Otra implicación importante se refiere a la estructura de trabajo de los médicos y a la necesidad de mejorar sus horarios de trabajo. «Nuestros hallazgos pueden tener implicaciones para otros lugares de trabajo que implican el trabajo por turnos y la toma de decisiones empáticas. Incluidos los centros de crisis, los equipos de primera respuesta y el ejército. De hecho, estos resultados probablemente deberían ser importantes para todas las personas que sufren privación de sueño», añadió Gileles-Hillel.

Además de los tres autores principales, los autores israelíes fueron Tom Gordon-Hecker, Shir Genzer y Salomon Israel, de la Universidad Hebrea, e Ido Sadras y David Rekhtman, del Centro Médico de la Universidad Hadassah-Hebrew de Jerusalén. El equipo de investigación estadounidense estaba formado por David Gozal, Koby Clements y Adrienne Ohler, de la Universidad de Missouri, y Eugene M. Caruso, de la UCLA.