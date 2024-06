Un Estado palestino perpetuará el caos

Por el Dr. Dan Diker y Khaled Abu Toameh





Las discusiones sobre el reconocimiento o la creación de un Estado palestino tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 transmiten a los palestinos el mensaje de que el terrorismo es rentable y con ellos pueden lograr la realización de sus objetivos.

Hamás se ha atribuido el mérito de la reciente decisión de Irlanda, Noruega y España de reconocer al Estado palestino siguiendo las líneas anteriores a 1967. Los funcionarios de Hamás ven la decisión de estos tres países europeos como resultado directo de la masacre del 7 de octubre, que, según afirman, volvió a poner la cuestión palestina en el primer plano de los asuntos internacionales.

Irónicamente, la decisión envalentona tanto a la Autoridad Palestina como, lo que es más importante, a Hamás, que rechaza el derecho de Israel a existir y busca reemplazarlo por un Estado islamista, al tiempo que socava a los palestinos moderados que buscan una solución pacífica con Israel. Además, la decisión disuade a los palestinos de volver a la mesa de negociaciones con Israel para hablar de las cuestiones fundamentales tales como las fronteras y el estatus de Jerusalén.

El reconocimiento unilateral de un Estado palestino no sólo viola las disposiciones de los acuerdos firmados entre Israel y la OLP hace más de 30 años, sino que no tendrá ningún efecto sobre la realidad sobre el terreno.

Se necesita más que el reconocimiento de un Estado

El reconocimiento no ofrece a los palestinos más que una victoria simbólica. A pesar de su importancia para otros Estados occidentales, las victorias simbólicas por sí solas no serán suficientes para los palestinos. Necesitan nuevos líderes con la voluntad moral y política para iniciar un proceso de desradicalización y preparar a los palestinos para la paz con Israel, así como nuevos dirigentes que promulguen importantes reformas administrativas y financieras. Lamentablemente, esos líderes no están disponibles actualmente. Durante años, tanto la Autoridad Palestina como Hamás han utilizado por separado su poder para reprimir el surgimiento de nuevos líderes o una «alternativa de tercera vía». En tales circunstancias, no hay lugar para líderes moderados y pragmáticos.

Mientras tanto, quienes actualmente abogan por la creación de un Estado palestino están descuidando varias consideraciones.

En primer lugar, cualquier posible Estado palestino estará probablemente controlado por Hamás. Las encuestas de opinión públicas realizadas antes y después de la masacre del 7 de octubre indican que la mayoría de los palestinos prefieren a Hamás antes que a la Autoridad Palestina liderada por Fatah. Las encuestas también mostraron que la mayoría de los palestinos apoya la «lucha armada» contra Israel, lo que refleja el apoyo a la Yihad y Hamas desde el 7 de octubre y más allá.

En segundo lugar, ese Estado servirá como trampolín para actos adicionales de terrorismo contra Israel. Hasta el 6 de octubre, la Franja de Gaza gobernada por Hamás era esencialmente un Estado soberano e independiente. Después de tomar el control en 2007, Hamás explotó el enclave costero para producir cohetes y morteros, construir la red de túneles terroristas más grande del mundo y contrabandear armas desde Egipto. Los terroristas de Hamás que atacaron a Israel cruzaron una frontera internacionalmente reconocida con la Franja de Gaza (Israel se retiró de toda la Franja de Gaza en 2005). Las comunidades israelíes que fueron atacadas cerca de la frontera con la Franja de Gaza no eran «asentamientos ilegales»; algunos fueron establecidos en las décadas de 1940 y 1950.

En tercer lugar, se ha demostrado que la suposición de que un Estado palestino «desmilitarizado» no plantearía amenazas a la seguridad de Israel es falsa. Como demostró el ataque del 7 de octubre, los palestinos son capaces de asesinar a un gran número de israelíes utilizando armas relativamente ligeras, como granadas propulsadas por cohetes, pistolas, planeadores, hachas, fusiles de asalto AK-47 y bombas incendiarias. Además, ningún líder palestino será capaz de detener el contrabando de armas o la formación de milicias armadas en un Estado palestino. Cuando la Autoridad Palestina gobernó la Franja de Gaza entre 1994 y 2007, sus fuerzas de seguridad no pudieron evitar que la franja se transformara en una base para múltiples grupos terroristas, incluidos Hamás y la Yihad Islámica Palestina. La Autoridad Palestina tampoco pudo impedir que estos grupos ingresaran armas de contrabando a través de la frontera con Egipto. Lo mismo se aplica estos días a Cisjordania, donde la Autoridad Palestina no ha logrado controlar a varios grupos armados, entre ellos células respaldadas por Irán, particularmente en Naplusa, Yenín y Tulkarem.

En cuarto lugar, un Estado palestino gobernado por proxies [representantes] de Irán será sin duda una fuente de inestabilidad e inseguridad en Oriente Medio, además de la amenaza que representará para Israel. Cuatro países árabes ya se encuentran bajo la ocupación del régimen iraní: Yemen, Siria, Irak y Líbano. Lo último que necesitan los otros países árabes, como Egipto y Jordania, es otro Estado palestino afiliado a Irán en sus fronteras. Los egipcios y jordanos a prefieren las Fuerzas de Defensa de Israel en sus fronteras antes que a Hamás o la Yihad Islámica Palestina.

Quinto, la experiencia de los últimos 30 años ha demostrado que un Estado palestino no se diferenciará de la mayoría de las dictaduras árabes en términos de abusos contra los derechos humanos, corrupción y falta de democracia. Bajo la Autoridad Palestina y Hamás, los palestinos carecen de libertad de expresión, de un parlamento que funcione y de medios de comunicación libres. Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2005, cuando Mahmoud Abbas fue elegido para un mandato de cuatro años. Las elecciones parlamentarias anteriores se celebraron un año después. Desde entonces, los palestinos se han visto privados del derecho a votar por un presidente y un nuevo parlamento debido a la rivalidad entre la Autoridad Palestina y Hamás, que estalló después de que el grupo islamista ganara la votación parlamentaria de 2006.

Lo último que necesitan los palestinos es otro Estado corrupto, autoritario y cleptocrático dirigido por líderes que llevan mucho tiempo privándolos de ayuda internacional y que los han conducido de una catástrofe a otra.

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs