27 diciembre, 2022

Un documental de Disney+ rastrea el ascenso de Idina Menzel, la estrella judía de Broadway

'Idina Menzel: Which Way to the Stage' sigue la gira de estadios de 2018 de la estrella de 'Frozen' dentro y fuera del escenario, y utiliza imágenes de archivo para mostrar los primeros años de vida y la carrera de la cantante.

Idina Menzel actúa en una escena de ‘Idina Menzel: Which Way to the Stage’. Foto: Eric Maldin/Walkman Productions Inc.

Antes de ser una estrella musical, Idina Menzel cantaba de adolescente en bodas y circuito de bar y bat mitzvah. Lo hacía cerca de donde creció en Long Island y otras partes de Nueva York. “Fue todo para mí, formativamente”, dijo Menzel sobre sus primeras experiencias de canto en una entrevista con JTA. “Yo creo… que eso tuvo mucho que ver con mi formación musical y de géneros, pero también como intérprete. Era tan joven cuando lo hice… Mentía sobre mi edad, tendría 15 o 16 años y me vestía como una madura y usaba tacones altos. Por lo general, sería la única mujer en un grupo de seis hombres”. En el nuevo documental «Idina Menzel: Which Way to the Stage», que tuvo su estreno mundial en noviembre en el festival de cine DOC NYC, la protagonista se explaya sobre esas experiencias. La película la muestra en Pittsburgh luego de la masacre del Árbol de la Vida y compartiendo sus vivencias al respecto como persona judía. “Cuando escuché que la gira iba a culminar en el Madison Square Garden, me di cuenta de que era un sueño hecho realidad: era un lugar en el que siempre quise tocar, crecí en Long Island y vivo en Nueva York, en NYU y más allá”, añadió Menzel. “El hecho de que iba a tocar allí era un gran problema y quería filmarlo, sin importar lo que hiciera con las imágenes, sé que solo quería documentarlo por mí mismo, para poder asimilarlo y realmente aprecio el momento”. “En el proceso de filmarlo… se reveló de una manera diferente. Se convirtió no solo en un documental de gira que iba de ciudad en ciudad, sino más sobre la maternidad y cómo logramos el equilibrio entre tratar de perseguir nuestra pasión y nuestros sueños y también estar ahí para nuestra familia”, agregó ella. “Esa fue una grata sorpresa en el proceso”. Por último, el largometraje también revela la carrera de Menzel, desde su irrupción en los años 90 en la producción original de “Rent” a su gran éxito musical “Wicked” en 2003. La pandemia de COVID-19 no fue el único obstáculo para llevar a la meta el documental, que fue filmado en su mayor parte hace cuatro años. Menzel dijo en una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección en DOC NYC que debido a que el documental terminó en Disney+ y ella es la voz de la reina Elsa, se tuvieron que eliminar algunas malas palabras, al igual que una escena en la que agarra una botella de vino. “Perdí la financiación en un momento, así que volví a comprar [la película]”, cerró Menzel. “Quería encontrar personas que realmente creyeran en él y que fueran creativamente a hacerlo bien. Aposté por mí mismo, lo que trato de hacer, y trato de demostrarlo. Estoy tan feliz de que haya llegado a buen término”. Compartir

#Dinsey, #Idina Menzel