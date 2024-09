Un cortometraje israelí gana el primer lugar en el Festival Internacional de Cine de Girona

Vista de la ciudad de Girona. Foto: Reinhold Möller, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Desde 1989, se lleva a cabo en la ciudad española de Girona un Festival Internacional de Cine, evento que tiene como objetivo fomentar el contenido creado para audiencias jóvenes y que aborden temas como la igualdad, integración, accesibilidad y sustentabilidad.

En el festival de este año, uno de los filmes premiados fue el cortometraje israelí Alone in the Corner, dirigido por Dovi Keich. El cortometraje salió premiado en la categoría de Mejor animación para niños.

El corto fue ilustrado y dirigido por Keich, quien es profesor en el Departamento de Comunicación Visual de la Escuela de Diseño NB, en la Universidad de Haifa, el guion fue escrito por Assaf Gavron y la banda sonora fue compuesta por Ofir Gal.

Con una duración de 2 minutos y 45 segundos, la película fue creada utilizando técnicas clásicas de animación digital, dibujada a mano fotograma por fotograma.

El proyecto fílmico es una iniciativa del Instituto Human and Animal, y es una crítica a los zoológicos de contacto, mostrando el daño que causan a los animales.

Compartir