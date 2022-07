Un chocolate con hierbas podría controlar la prediabetes sin usar remedios

3 julio, 2022

Solveat de Israel desarrolla alimentos funcionales, entre ellos una apetecible golosina que reduce el azúcar en la sangre.

Por Brian Blum

Solveat desarrolla un alimento funcional para reducir el azúcar en la sangre en prediabéticos. Foto cortesía de Tal Naveh/Solveat

En 1987 Brian Blum viajó a Japón como mochilero durante la famosa temporada de los cerezos en flor.

El hoy cronista de ISRAEL21c en Español en Español sufría de terribles alergias y su nariz goteaba todo el tiempo. Desesperado, tomó un tren bala hasta las faldas del monte Fuji para visitar a un curandero japonés que estudiaba la medicina tradicional china a base de hierbas.

El practicante le recetó un montón de hierbas y raíces malolientes y le indicó que las preparara en un té todas las noches. Las hierbas apestaban y no siempre era fácil encontrar una cocina abierta en los albergues para mochileros.

Cuando Blum se mudó a otras partes del sudeste asiático, no pudo conseguir las hierbas y finalmente volvió a las viejas píldoras antihistamínicas.

Ehud (Udi) Peretz, director ejecutivo de la startup Solveat de Netanya, tenía un problema similar: dirigía una empresa de biotecnología a base de hierbas en China cuando le diagnosticaron prediabetes.

El profesor Xia Long, un conocido médico chino local, le aconsejó que tomara hierbas medicinales.

Si bien este método controló la condición de Peretz, el directivo encontró que las hierbas eran sorprendentemente amargas y le llevaba demasiado trabajo prepararlas.

¿Qué pasaría si esas hierbas pudieran integrarse en un alimento funcional que fuera más conveniente y con un sabor menos amargo?

Peretz le contó a ISRAEL21c en Español que el mercado de alimentos funcionales tiene un valor de 250.000 millones de dólares, y que crece un ocho por ciento al año.

A su vez, el sector del mercado de los fitoquímicos (sustancias producidas por las plantas) tiene un valor de unos 5.000 millones de dólares.

Peretz regresó a Israel y llevó su visión a Trendlines, el grupo de aceleradores de alimentos y tecnología médica en el norte de Israel.

Trendlines y la Autoridad de Innovación de Israel posteriormente invirtieron casi un millón de dólares en la compañía.

Prediabetes, presión arterial alta y refuerzo inmunológico

Hoy, el primer producto de Solveat combina hierbas medicinales en cuadrados de chocolate de la boutique chocolatera israelí Ornat.

“El sabor de las hierbas es horrible. “Usamos varios métodos para enmascarar la amargura y la acidez. No es fácil. ¡Estuve lidiando con esto durante cuatro años!”, reveló Peretz.

Yair Darel, director ejecutivo de Ornat, es socio de Solveat; el farmacéutico Zakhar (Zacki) Nudelman es el jefe de desarrollo empresarial; el practicante de medicina tradicional china de Tel Aviv, Tal Naveh, participa activamente en la empresa, al igual que Long, que construyó siete clínicas de medicina china en Chengdu.

Desde la izquierda, Udi Peretz, Tal Naveh y Zacki Nudelman de Solveat. Foto cortesía de Solveat

Entre los primeros voluntarios que probaron los chocolates con infusión de hierbas -incluido Peretz- los niveles de azúcar en la sangre se redujeron hasta en un 24 por ciento.

A diferencia de los alimentos sin azúcar o de bajo índice glucémico que reducen los carbohidratos, Solveat afirma que el producto reduce activamente el azúcar en la sangre.

Los estudios clínicos están en marcha.

En la actualidad, Solveat trabaja en la integración de hierbas en galletas dulces y saladas y pan, e investiga otras afecciones médicas de alto impacto como la presión arterial alta y los niveles de colesterol.

Peretz adelantó que el próximo producto de la compañía será un refuerzo inmunológico elaborado con ingredientes funcionales.

Sabor y consistencia

Solveat no fabricará los productos terminados como el chocolate de Ornat sino el extracto de hierbas que los fabricantes pueden añadir a sus alimentos funcionales.

Es un modelo “de negocio a negocio” aunque Nudelman sugirió que podría darse la situación de una etiqueta que indique “Contiene Solveat”.

Foto cortesía de Solveat

Peretz afirmó que usar chocolate es algo irónico para él: “¡Es justo lo que me dijeron que no comiera! Pero si se fabrica chocolate sin azúcar y con la cantidad justa de cacao, es un alimento saludable. Queremos ofrecerle al consumidor una dieta para que pueda llevar una vida normal y disfrutar de la comida. Todos sabemos que si la comida no es deliciosa, no la consumirá”.

El siguiente criterio de Solveat es la consistencia.

“Cualquiera puede comprar las hierbas en Internet pero siempre se trata de diferentes raíces, dependiendo de la época del año o de cuándo se cosecharon. No existe un control. Nosotros nos aseguramos de que el producto que se comercialice sea reproducible, que pase por un proceso de industrialización, para que cada vez que se consuma el producto, sea igual con los marcadores químicos correctos”, le dijo Nudelman a ISRAEL21c en Español,

Peretz enfatizó que las hierbas provienen de China, pero que la “parte inteligente” del procesamiento se realiza en Israel.

Por su parte, Nudelman señaló que, debido a que Solveat fabrica alimentos funcionales en lugar de productos farmacéuticos, no requerirá la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) o la Conformidad Europea (CE).

“Pero si no lo hacemos de la manera correcta, recibiremos una carta de advertencia de la FDA. Entonces, aunque podamos comenzar sin ellos, si no garantizamos la calidad, no será un negocio viable”, manifestó Nudelman.

Solveat tiene como meta lanzar su producto de forma comercial junto con Ornat Chocolates para fines de 2022. E Israel servirá como mercado piloto.

El principal competidor de Solveat es la compañía francesa Valbiotis, que tiene una asociación estratégica con Nestlé.

Peretz remarcó que la mayoría de los grandes conglomerados de alimentos, incluidos Pepsi, Unilever y Mars, están investigando cómo ingresar al campo de los alimentos funcionales.

Por el contrario, Solveat recién está comenzando: tiene cuatro empleados de tiempo completo y sus oficinas aún están en la incubadora de Trendlines.

También participa en la aceleradora MassChallenge en Jerusalén.

Sin embargo, Peretz es optimista sobre el futuro de la empresa: “No podemos afirmar que seremos capaces de curar la diabetes. Esto no es un remedio, pero podemos afirmar que ayudamos a mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre”.

Fuente: ISRAEL21c