Invento israelí: un brazalete vibratorio puede aliviar el dolor causado por las migrañas

27 diciembre, 2022

La medicación no es la única respuesta, dice la empresa detrás del dispositivo.

Existe un tratamiento que podría eliminar y aliviar el dolor de migraña en las personas. Y posee la forma de un brazalete vibrante. Los usuarios colocan el dispositivo en la parte superior del brazo tan pronto como comienza el problema y vibra a una intensidad por debajo de su umbral del dolor por 45 minutos.

Las fibras nerviosas del cuerpo envían un mensaje al cerebro, donde decide que la sensación es inofensiva y libera neurotransmisores para evitar el dolor del paciente. En las pruebas clínicas, más del 60 por ciento de los pacientes dijeron que el dolor se alivió en dos horas. Y el 35 por ciento experimentó una ausencia total de dolor. “Casi todo el mundo tiene a alguien en su familia que ha sufrido migrañas. Y hay una gama bastante amplia de tratamientos”, dice Alon Ironi, CEO de Theranica, la compañía detrás del dispositivo.

Él aclara que muchos pacientes con migraña no están contentos con su tratamiento y están preparados para aceptar que algo más que un medicamento podría ayudar. “Los productos farmacéuticos no siempre son malos”, dice. “Pero al descartar cualquier cosa que no sea farmacéutica, el mundo médico básicamente ha perdido la esperanza de hacer un gran cambio en la vida de las personas que sufren de migraña”.

El dispositivo Nerivio se conecta a una aplicación que conduce al usuario durante el primer minuto de una migraña para aumentar la intensidad de la estimulación en su brazo. Lo hace desde el nivel necesario bajo hasta uno justo por debajo del umbral del dolor. La Modulación del dolor condicionado (CPM) en nuestro cerebro decide cuál de los miles de millones de estímulos externos que experimentamos diariamente es una amenaza.

“En lugar de tomar la decisión de que esto es una falsa alarma y que tu cerebro debe aumentar ciertos neurotransmisores para evitar que sientas dolor, hay una respuesta opuesta porque no hay un mecanismo para tomar esa decisión. La respuesta opuesta es amplificar, es hipersensibilización, es ‘Oh Dios, esto es malo, esto es peligroso, así que amplifiquemos esto para ser muy conscientes de esto’. Y esta es exactamente la patología de la migraña”.

El dispositivo Nerivio activa específicamente las fibras nerviosas C-fibra y A-delta que transmiten las señales del ‘primer dolor’, como las sensaciones punzantes y agudas que se sienten inmediatamente después de un estímulo. Después de identificar las vibraciones como una falsa alarma, el cerebro libera neurotransmisores que aumentan la concentración de serotonina, el ‘químico feliz’. Y al desarrollar el Nerivio, Theranica probó varias ubicaciones posibles en el cuerpo.

“Ahora, eso podría ser percibido como bajo. La verdad es que lo que realmente logramos fue más alto que la mayoría de los medicamentos, pero es difícil deshacerse por completo de una migraña. Desafortunadamente, alrededor del 30 por ciento de los pacientes no responden al dispositivo, pero esto es mucho más bajo que con otros medicamentos», concluyó Ironi.