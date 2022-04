Un artista dibuja a Ana Frank quemando la Z de Putin en un mural en Milán

7 abril, 2022

Un mural que representa a Ana Frank quemando una hoja de papel con la letra «Z», que simboliza el apoyo a la invasión de Ucrania por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido dibujado en una céntrica calle de Milán por el artista AleXsandro Palombo.

La obra, que muestra a la niña judía que se escondía en Ámsterdam junto a su familia huyendo de la barbarie nazi mientras prende fuego a la «Z», considerada por su autor «el nuevo símbolo de la propaganda imperialista», se titula «Recuerda».



«La «desnazificación» de Putin es una gran operación de propaganda y mistificación de la realidad puesta en marcha para justificar la bárbara invasión de Ucrania. La memoria es el anticuerpo más poderoso que tenemos para defendernos de las trampas del presente», señaló Palombo en un comunicado.



No se trata de «una referencia a los trágicos acontecimientos del Holocausto, sino una denuncia del impacto emocional de la guerra de propaganda en la difusión del odio y la mistificación de la verdad, que hoy más que nunca encuentra espacio en la comunicación de masas y la difusión de las redes sociales».



La intención del artista italiano reconocido internacionalmente, que ya ha expuesto en EEUU, Canadá y Franciaa, entre otros países, es lanzar «una advertencia para (re)activar la memoria, un estímulo para reflexionar sobre el poder de los símbolos y la infancia negada».



«Las imágenes de los niños rusos explotados por la propaganda del régimen y obligados a promover el símbolo ‘Z’ están ahí para recordarnos este y otro período oscuro de la historia reciente, el del nazismo. Niños contra niños, una guerra que no perdona a nadie», afirmó.



No es la primera vez que Palombo retrata a Ana Frank, en 2015 la había pintado en la obra pop «Nunca más» con la que el artista abordó los horrores del Holocausto retratando a los Simpsons en Auschwitz. EFE