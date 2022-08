Un análisis de las Naciones Unidas

9 agosto, 2022

Agregaríamos: “y su ridículo, inservible e ineficaz Consejo de Seguridad.”

Mauricio Aliskevicius En el día de ayer, lunes 8 de agosto, hubo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tema: el intercambio de proyectiles entre Israel y la Yihad Islámica palestina de Gaza.

Interrogantes:

1 – La foto del encabezamiento, originaria de la ONU, habla de un “Estado de Palestina”. ¿Es Palestina un estado independiente sí o no? ¿Tiene iguales derechos y obligaciones que los demás estados que conforman la ONU? ¿Cumple con esas obligaciones o solamente exige derechos? ¿El territorio de Gaza con Hamás y la Yihad Islámica están incluídas en su jurisdicción? ¿Es, por lo tanto, el Estado de Palestina (según ONU) la responsable de todo lo que sucede en dicho territorio? ¿Quién gobierna ese Estado de Palestina gobierna también Gaza?

2 – El Consejo de Seguridad tiene como cometido principal el evitar guerras entre naciones. ¿Se tomaron en cuenta en dicho Consejo TODAS las actuales guerras entre naciones que existen? ¿Por qué motivo hay una reunión especial por este conflicto que no es entre dos naciones sino una nación defendiéndose de un ataque terrorista, dejando de lado todos los demás conflictos en los que mueren en una hora muchos más seres humanos que en los tres días que duró el mencionado?

3 – Se convocó a una reunión que sería a puertas cerradas, pero luego la presidencia (China) la convirtió en pública. ¿Por qué? Simplemente a requerimiento del delegado palestino.

4 – El representante egipcio Abdel Khalek responsabilizó totalmente a Israel de lo sucedido. ¿No estamos ante un “Estado de Palestina” que se supone que tiene su propio gobierno (en realidad no uno sino varios que no se ponen de acuerdo)? ¿La cifra de mil misiles que partieron de Gaza hacia población civil israelí es responsabilidad de Israel? Lo que sí es responsabilidad de Israel es proteger a su población, de eso no cabe duda.

5 – Se acusó a Israel de bloquear el ingreso de ciertos elementos que pueden ser utilizados para la guerra. ¿Por qué no se acusó a Egipto que tiene igual proceder? ¿Si es público y documentado que la existencia de Hamás y Yihad Islámica se debe pura y exclusivamente a su interés en la desaparición de Israel, los demás miembros de la ONU no procederían de igual forma?

6 – Países que pidieron la reunión urgente: China, Francia, Irlanda, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Emiratos puede estar interesada en que haya tranquilidad en la zona y en quedar en posición elegante ante las naciones árabes, pero China no tiene problemas más graves? ¿Sus famosos campos de reeducación para los uigures, sus manifiestas intenciones de reconquistar Taiwán, sus maniobras militares sobre los mares de Taiwán y Japón por la visita de Nancy Pelosi a la zona, no son más importantes (y más peligrosas) que lo sucedido en Gaza? ¿Francia no tiene problemas con sus semi-apadrinados libaneses y Hezbollah? ¿Tampoco tiene problemas internos con los inmigrantes musulmanes en sus propias tierras? ¿Irlanda es feliz partida al medio y en eterno conflicto con Inglaterra? ¿Noruega no pidió el ingreso a la OTAN por miedo a Vladimir Vladimirovich Putin? Cualquiera de los problemas mencionados es mucho más grave que el conflicto de tres días (por ahora) entre Israel y el terrorismo de la YIP.

Debemos resaltar que la embajadora de Estados Unidos Linda Thomas Greenfield fue más sensata y moderada. Pidió que los delegados se abstengan de sacar conclusiones apresuradas, antes de tener el máximo de información. Esta vez Israel tuvo la suerte (o previsión) de filmar y distribuir al mundo el caso de cohetes disparados por la Yihad que dieron la vuelta y mataron habitantes de Gaza incluyendo niños de un campamento de refugiados.

Acá cabe otra duda: ¿Qué significan “campamentos de refugiados” de árabes en territorios árabes (Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, etc.)? Esto sería equiparable a que los barrios israelíes donde viven las familias de los aproximadamente 800.000 judíos que fueron expulsados violentamente de los países árabes y musulmanes a partir de 1948, en lugar de ser barrios comunes de ciudadanos comunes, se llamaran “campamentos de refugiados”.

Personalmente no estamos muy seguros que tanto Joe Biden como las “rebeldes jovencitas” del Congreso norteamericano estén muy de acuerdo con las palabras de la señora Thomas Greenfield.

En cuanto a las palabras del representante palestino, no debemos esperar nada nuevo, sus movimientos diplomáticos son tan burdos como sus mentiras históricas.

Mansour pidió que se actuara para salvar a los palestinos, habló de las familias palestinas indefensas que necesitan ayuda para su seguridad. ¿Cómo no estar de acuerdo con esto? Israel está totalmente de acuerdo, salvo que Israel dice bien claro que los verdaderos culpables del sufrimiento del pueblo palestino son sus cabecillas, tanto los políticos como los terroristas, agregando los predicadores religiosos de las líneas extremistas.

No quedó ahí la prédica de Mansour, agregó: “La mano de Ramallah sigue tendida en la paz, a pesar del descontento de Ramallah.”

Profundizando en este breve trozo vemos que: a) la mano de Ramallah se supone que se refiere a Mahmud Abbás y la Autoridad Palestina. No son ellos quienes gobiernan Gaza, fueron expulsados violentamente hace quince años. b) ¿Se equivocó al mencionar Ramallah como la capital de Palestina, olvidando su constante prédica de que su capital es Jerusalén desde hace miles de años? y c) ¿Realmente está tendida la mano hacia la paz? ¿Por qué la rechazan desde 1948?

Siempre aparecen frases utilizando la exigencia de cierta “proporcionalidad”. La proporcionalidad es un concepto importante en matemáticas, física y química. En valores humanos no existen normas para establecer proporcionalidades. Es lamentable que haya tantos diplomáticos y gobernantes que usen inadecuadamente esa palabra al sólo efecto de poner como los débiles a quienes atacan a Israel, y a Israel como el gigante Goliat que aprovecha su fortaleza.

El tema no termina aquí. Sabemos muy bien que el pueblo musulmán (y sus dirigentes) no conocen el significado de la palabra paz, sino el concepto heredado de Mahoma de “tregua”, por lo que solamente debemos esperar que haya una tregua lo más larga posible, que seguramente nuestros enemigos utilizarán para equiparse mejor para otra tanda de terrorismo.