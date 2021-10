Bruselas diseña la primera estrategia contra el antisemitismo y el fomento de la vida judía

7 octubre, 2021

El 38% de los judíos ha pensado en emigrar porque no se sienten seguros en la Unión Europea, apuntó Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea.

Prevenir el antisemitismo, proteger y fomentar la vida judía y promover la investigación, educación y recuerdo del Holocausto son los pilares de la primera estrategia europea contra el antisemitismo presentada por la Comisión Europea, con ambición de ponerse a la vanguardia mundial en este combate.



«Hoy nos comprometemos a fomentar la vida judía en Europa en toda su diversidad» para que «vuelva a prosperar en el corazón de nuestras comunidades», subrayó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.



Esta estrategia, añadió en un comunicado Von der Leyen, «supone un cambio en la forma de responder al antisemitismo», un fenómeno cuyo incremento a nivel global, acentuado durante la pandemia, preocupa en Bruselas.



«El antisemitismo es una amenaza para el pueblo judío, pero también para nuestras democracias y valores. Una amenaza para todos nosotros», tuiteó también la política alemana.



La nueva estrategia europea propone medidas para intensificar la cooperación con las empresas de Internet para frenar el antisemitismo en la red, proteger mejor los espacios públicos y los lugares de culto, crear un centro europeo de investigación sobre el antisemitismo contemporáneo y crear una red de sitios donde ocurrió el Holocausto.



Estas medidas se verán reforzadas además por el esfuerzo internacional de la UE para liderar la lucha mundial contra el antisemitismo.



«No es solo un escudo protector, sino un enfoque proactivo para favorecer la vida judía» en la UE, aseguró, por su parte, el vicepresidente encargado de defender el Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, en rueda de prensa tras la reunión del colegio de comisarios de este martes.



El político griego mantuvo que el antisemitismo es «incompatible con los valores de la UE y con nuestro modo de vida europeo», por lo que subrayó el «compromiso» de los Veintisiete para combatirlo «en todas sus formas» y para garantizar «un futuro para la vida judía en Europa y más allá».



«Se lo debemos a los que perecieron en el Holocausto, se lo debemos a los supervivientes y se lo debemos a las generaciones futuras», subrayó, y recordó que esta estrategia forma parte de los esfuerzos de la Comisión en la lucha contra todas las formas de odio, discriminación y racismo.



PREVENIR Y COMBATIR TODA FORMA DE ANTISEMITISMO



Nueve de cada diez judíos consideran que el antisemitismo ha aumentado en su país, y el 85% lo ven como un problema grave, dijo Schinas.



Para combatirlo, la Comisión movilizará fondos de la UE y apoyará a los Estados miembros en la elaboración y aplicación de sus estrategias nacionales.



Bruselas apoyará la creación de una red europea de «denunciantes o informantes de confianza», en estrecha colaboración con organizaciones judías para eliminar la incitación ilegal al odio en línea, explicó Schinas.



Asimismo, cooperará con la industria y las empresas de tecnología de la información para impedir la exhibición y venta ilegal de símbolos, recuerdos y literatura relacionados con el nazismo en Internet.



PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA VIDA JUDÍA



El 38% de los judíos ha pensado en emigrar porque no se sienten seguros en la UE, señaló el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.



Para cambiar esa percepción, la Comisión proporcionará financiación para proteger mejor los espacios públicos y los lugares de culto. Así, en la próxima convocatoria de licitaciones de 2022 destinará 24 millones de euros.



Bruselas anima a los Estados miembros a utilizar el apoyo de Europol en las actividades de lucha contra el terrorismo, tanto en línea como fuera de ella.



«No solo queremos proteger, también queremos que la vida judía florezca» en la UE, dijo Schinas, y para ello se adoptarán medidas para salvaguardar el patrimonio judío y concienciar sobre la vida, la cultura y las tradiciones judías.



EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y RECUERDO DEL HOLOCAUSTO



Para mantener vivo el recuerdo, ya que actualmente uno de cada 20 europeos no ha oído hablar sobre el Holocausto, la Comisión apoyará la creación de una red de lugares donde ocurrió, pero que no siempre se conocen, como los escondites o los campos de refugiados.



También apoyará una nueva red de jóvenes embajadores europeos para promover el recuerdo de este drama histórico y apoyará la creación de un centro europeo de investigación sobre el antisemitismo contemporáneo y la vida judía.



Y, por último, para poner de relieve el patrimonio judío, Bruselas invitará a las ciudades que soliciten el título de capital europea de la cultura a abordar la historia de sus minorías, incluida la historia de la comunidad judía.



«El antisemitismo no es problema de los judíos, sino de los antisemitas», zanjó Schinas. EFE