Ucrania confía en la mediación de Israel cuando las actuales negociaciones fracasen

2 marzo, 2022

El embajador ucraniano en Israel, Yevge Korniychuk, se mostró hoy escéptico ante la posibilidad de que las actuales negociaciones con Rusia en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia lleguen a buen puerto.

Al mismo tiempo, confió en que Israel encabece en el futuro próximo una iniciativa de mediación que ponga fin al conflicto.



«Israel es la única nación civilizada y democrática que tiene muy buenas relaciones con ambos países, lo que permitiría ser un mediador influyente y mantener un equilibrio», indicó Korniychuk en una rueda de prensa en Tel Aviv.



En una conversación telefónica el fin de semana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, solicitó al primer ministro, Naftali Bennett, la mediación de Israel ante esta nueva escalada bélica e incluso sugirió una posible cumbre en Jerusalén.



Bennett ofreció esa mediación en otra llamada el domingo con el mandatario ruso, Vladimir Putin, quien habría rechazado la propuesta al optar por conversar con una delegación ucraniana en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.



«Estas negociaciones no tienen especial significado, pero nuestra delegación decidió participar para que no nos acusaran de ignorarlos, pero esencialmente no hay nada importante que considerar» subrayó Korniychuk sobre las actuales conversaciones que comenzaron ayer entre representantes de Rusia y Ucrania en esa frontera.



«Nos sugieren que nos rindamos y eso no va a suceder», agregó el embajador, quien deseó que Israel tome el testigo para una mediación de paz cuando las actuales negociaciones fracasen.



Según el embajador, Israel ha mantenido un papel mediador en la sombra desde hace años en lo que consideró una «guerra de larga duración» entre Rusia y Ucrania en los últimos años, contexto en el que el actual enfrentamiento bélico por la invasión de Moscú es una «escalada».



«Bielorrusia ya no puede ser el lugar» y «vemos que Jerusalén parece serlo», afirmó Korniychuk después de asegurar que hoy las tropas bielorrusas cruzaron la frontera y tomaron posiciones en territorio ucraniano citando fuentes militares.



Bennett afirmó hoy que Israel está «ayudando en silencio» ya que es «uno de los pocos países que puede comunicarse directamente con ambas partes».



«Israel ha tomado una línea mesurada y responsable desde el principio, lo que nos permite no solo salvaguardar nuestros intereses, sino también ayudar», indicó Bennett sobre la delicada posición israelí, ya que el país tiene un acuerdo estratégico con Rusia en Siria que le permite bombardear posiciones de grupos aliados de Irán. EFE y Aurora