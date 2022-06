Turquía desea ser conocido como «Türkiye» en el plano internacional

3 junio, 2022

Ankara busca cambiar la marca del país al disociar el nombre "turkey", que en inglés significa pavo.

El ministro de Relaciones Exteriores turco Mevlut Cavusoglu envió una carta a las Naciones Unidas solicitando que se haga referencia a su país como Türkiye, según una agencia estatal. La medida se considera parte de un impulso de Ankara para modificar la marca del país y disociar su nombre del pájaro, el pavo, que en inglés se dice Turkey y alunas connotaciones negativas.

La agencia turca Anadolu informó que Stephane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU Antonio Gutierres, confirmó la recepción del pedido el miércoles. Y que el cambio de nombre se hizo efectivo “desde el momento” de recepción formal.

El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan presionó para que el nombre internacionalmente reconocido Turquía cambie a Türkiye como se escribe y se pronuncia en turco. El país se llamó a sí mismo así en 1923 luego de declararse independiente.

En diciembre pasado, el jefe de estado ordenó el uso del nuevo término para representar mejor la cultura y valores turcos. Y exigió que se usara “Made in Türkiye” en lugar de “Made in Turkey” en productos exportados.

A principios de 2022, el gobierno lanzó un video promocional como parte de sus intentos de cambiar su nombre en inglés. El video muestra a turistas de todo el mundo diciendo “Hola Türkiye” en destinos famosos.

No estaba claro si el nombre, con una letra que no existe en el alfabeto inglés, se popularizara al instante en el extranjero. La emisora estatal en inglés de Turquía, TRT World, cambió el uso de “Türkiye”, aunque los periodistas todavía no se acostumbran.