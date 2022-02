Turismo: Estos son los nuevos requisitos para ingresar a Israel

21 febrero, 2022

En esta nota, te contamos las nuevas disposiciones para entrar a Israel.

Con el mejoramiento de la situación sanitaria en Israel, el ministro de Salud, Nitzan Horowitz y el primer ministro Naftalí Bennett anunciaron nuevos requisitos para entrar a Israel.

Desde el 1° de marzo, se permitirá la entrada al país de turistas vacunados y no vacunados de todas las edades, siempre que presenten una prueba de PCR negativa antes de abordar el vuelo y tomen otra después de aterrizar en Israel.

Los ciudadanos israelíes que regresen a Israel no tendrán que realizar una prueba previa al vuelo, sino solo una PCR al aterrizar. Los israelíes no vacunados no tendrán que ponerse en cuarentena después de su regreso a Israel, siempre que den negativo al aterrizar.

Según las nuevas regulaciones, las pruebas COVID obligatorias en el hogar para los escolares israelíes también se cancelarán, para los estudiantes de secundaria el jueves y para los estudiantes de primaria el 10 de marzo.

El Ministerio de Salud había recomendado originalmente solo permitir la entrada al país de turistas no vacunados menores de 12 años, y solo si están acompañados por padres vacunados. Sin embargo, finalmente, se impuso la idea de permitir la entrada a todos los niños menores de 18 años no vacunados, citando consideraciones relacionadas con el turismo.

Las cifras del Ministerio de Salud mostraron que hubo 10.354 nuevos casos de virus diagnosticados en el último día, el número de casos diarios más bajo desde los 6.615 del 2 de enero. Aunque hubo un ligero aumento en el número de pacientes gravemente enfermos, llegando a 832 el domingo por la mañana, en general hubo una reducción en el número de personas hospitalizadas: 1.803, frente a los 1.918 del día anterior.

En los últimos siete días, 575 personas se enfermaron gravemente de COVID-19, una caída del 36% con respecto a la semana anterior, según el ministerio.

Con la muerte de siete personas más el sábado, la cifra desde el inicio de la pandemia a principios de 2020 ascendió a 9.841.