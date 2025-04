Trump se muestra abierto a negociar con Irán en medio de nuevas conversaciones nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a reunirse con los líderes del régimen iraní, incluyendo al líder supremo Alí Jamenei y al presidente Masoud Pezeshkian, según declaró en una entrevista con la revista Time. Consultado al respecto, respondió simplemente: “Claro”.



Estas declaraciones surgen en el contexto de una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, que tendrá lugar este sábado en Roma, tras una primera sesión realizada hace dos semanas en Mascate, Omán. Las conversaciones tienen como objetivo establecer un marco para limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento parcial de las sanciones impuestas por Estados Unidos.



Trump, quien en 2018 decidió retirar a su país del acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán y otras potencias mundiales, ha insistido en que solo él podría alcanzar un nuevo pacto. “Creo que llegaremos a un acuerdo con Irán. Nadie más podría hacerlo”, aseguró.



No obstante, también dejó abierta la posibilidad de un enfrentamiento militar si no se logran avances diplomáticos. Consultado sobre un posible apoyo a Israel en caso de una ofensiva contra Irán, Trump respondió: “Puede que entre con mucha voluntad si no llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, yo encabezaré el grupo”.



En su segundo mandato, iniciado en enero, el mandatario ha reiterado su amenaza de lanzar ataques aéreos dirigidos contra instalaciones nucleares iraníes si no se alcanza un entendimiento. Mientras tanto, desde Teherán, funcionarios han advertido que podrían desarrollar un arma nuclear utilizando sus reservas de uranio enriquecido.



Por otro lado, se ha designado al diplomático Michael Anton como el encargado de liderar las conversaciones técnicas con Irán. Anton, director de planificación de políticas del Departamento de Estado, acompañó al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en la ronda previa.



Trump también informó que mantuvo una llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien discutió el rumbo de las negociaciones nucleares y aseguró que ambos gobiernos “están en el mismo lado en todos los asuntos”.



Agencias colaboraron con este artículo de Aurora