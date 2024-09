Trump: «Israel desaparecerá si Harris gana la presidencia»

El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó que él es «el único que puede evitar la Tercera Guerra Mundial», en un mitin político en Wisconsin, uno de los «estados péndulo» donde pueden jugarse las presidenciales de noviembre.



Trump explicó las implicaciones geopolíticas de su victoria: por un lado, repitió la idea de que «yo arreglaré lo de Ucrania», sin especificar los detalles, y por otro, advirtió que una eventual victoria de su rival, la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris, significaría el fin del Estado de Israel.



«Si yo no gano estas elecciones, Israel, con la Camarada Kamala Harris al timón de Estados Unidos, está condenado. Israel desaparecerá en un año o dos años y ya no existirá. Mejor que yo gane o van a tener problemas como nunca tuvieron», explicó.



Trump ha dicho en varias ocasiones, y este sábado lo volvió a repetir, que si él hubiera estado al mando no se habrían producido ni la guerra en Ucrania ni el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre y la posterior guerra, aunque también dijo que él ya había vaticinado ambos conflictos.



Y concluyó: «Trump siempre tiene razón. Odio tener razón, pero siempre la tengo», para añadir que también predijo la inflación galopante y los problemas migratorios que afronta el país.



El mitin del candidato republicano abundó en sus temas más recurrentes: la inseguridad, el peligro migratorio, costo de la vida y pérdida de peso de EE.UU. en el mundo, pero los mayores aplausos en Wisconsin los cosechó cuando prometió que acabaría con las medidas de ayuda o tolerancia a los transexuales, principalmente en las escuelas.



Trump se enfrenta el martes a su rival Harris en un debate presidencial en la cadena ABC que se adivina crucial para influir en la postura de muchos indecisos y al que, curiosamente, hoy el candidato no hizo casi mención. EFE

