Trump advierte que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado desatará el “infierno”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si Hamás no libera a todos los rehenes antes del sábado “se va a abrir el infierno” sobre la organización terrorista islámica en la Franja de Gaza.



“Por lo que a mi respecta, si no devuelven a todos los rehenes antes del sábado a las 12 -un tiempo apropiado-. Lo que diría es que cancelemos todo y todo está permitido y dejaremos que se abra el infierno”, aseguró el mandatario desde el Despacho Oval tras al firma de varias órdenes ejecutivas.



“Lo digo en mi nombre. Israel puede hacer lo que consideren”, indicó el mandatario, que no quiso descartar que Estados Unidos podría implicarse en esa respuesta si Hamás no completa la liberación de rehenes iniciada en enero como parte de un plan de alto el fuego.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que Abu Obeida, el portavoz de la Brigada Izz ad in al Qassam, el ala militar de Hamás ,anunciara en su cuenta de Telegram que la organización terrorista había pospuesto la liberación de los rehenes el 15 de febrero hasta nueva aviso debido a supuestas violaciones de Israel, que el Estado judío ha rechazado como “falsas”.

Tras el anuncio, Netanyahu se reunió con altos funcionarios de Defensa para valorar la situación, y ha adelantado la reunión del Gabinete de Seguridad para hoy.

En sus últimas declaraciones en la Casa Blanca, Trump expresó su frustración por la condición física de los tres rehenes liberados el sábado, que lucían desnutridos y demacrados, y por el abuso mental al que fueron sometidos.

El presidente norteamericano parece haber retirado su apoyo a las liberaciones escalonadas acordadas por Israel y Hamás en el marco de la tregua, a pesar de haber sido una poderosa fuerza impulsora detrás del acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes antes de que entrara en vigor el 19 de enero.



“Queremos que vuelvan todos”, manifestó Trump, al rechazar las liberaciones de rehenes “a cuentagotas”.

“Basándome en lo que vi en los últimos dos días, no van a estar vivos por mucho tiempo”, añadió el presidente estadounidense. “El sábado a las 12 en punto, y después será un partido diferente”.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora