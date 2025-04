Trump advierte que Irán “no puede tener la bomba atómica”

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que Irán “no puede tener un arma nuclear” en referencia a las negociaciones previstas entre los dos países este fin de semana en Omán.



“Quiero que Irán sea un país maravilloso, grande y feliz. Pero no pueden tener armas nucleares”, explicó el mandatario al ser preguntado a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, por las reuniones bilaterales que se celebran este sábado.



El ministro de Exteriores iraní Abás Araqchí, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, representarán a sus países en unas negociaciones que Washington asegura que serán directas y que Teherán insiste que se producirán de manera indirecta con mediadores.



A su vez, Irán ha dicho que quiere limitar las conversaciones a las capacidades de su programa nuclear, mientras que EE.UU. busca incluir el programa de misiles iraní y el apoyo de Teherán a grupos terroristas regionales como los hutíes del Yemen o los libaneses de Hezbollah.



Estas diferencias se producen después de que el propio Trump haya advertido varias veces de posibles ataques contra Irán si los ayatolás no aceptan negociar un acuerdo y de amenazas del país persa de cortar toda cooperación con la agencia atómica de la ONU.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora