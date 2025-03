Trump advierte a Hamás: “Liberen a los rehenes ahora o pagarán un infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo terrorista islámico palestino Hamás que pagarán con “un infierno” si no liberan de inmediato a todos los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza.



“‘Shalom Hamás’ significa hola y adiós. Ustedes pueden elegir”, declaró el mandatario en un mensaje en su plataforma Truth Social en el que agregó: “¡Liberen a los rehenes ahora o tendrán que pagar un infierno!”.



Trump publicó este mensaje después de reunirse en el Despacho Oval de la Casa Blanca con ocho rehenes israelíes de Hamás que fueron liberados, a los que prometió que logrará la liberación del resto.



“Liberen a todos los rehenes ahora, no más tarde, y devuelvan inmediatamente todos los cadáveres de las personas que asesinaron, o se acabó para ustedes”, advirtió el mandatario en su mensaje.



Trump recalcó que está enviando a Israel “todo lo que necesita para terminar el trabajo” en Gaza y apuntó que “ni un solo miembro de Hamás estará a salvo” si no cumplen con este ultimátum.



“¡Esta es la última oportunidad!”, exclamó el mandatario, quien sugirió a los líderes del grupo terrorista islámico palestino que “tomen una decisión inteligente” o “están muertos”.



La advertencia de Trump llega después de que la Casa Blanca confirmara que tiene “conversaciones y discusiones en curso” con el grupo terrorista islámico para poner fin definitivo a la guerra en Gaza, en la que actualmente hay una tregua vigente.



Las conversaciones son inéditas, ya que Estados Unidos nunca antes había dialogado directamente con Hamás, al que Washington considera una organización terrorista desde 1997.



En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que dichas conversaciones con Hamás están lideradas por el enviado presidencial para rehenes, Adam Boehler, y que han tenido lugar con el conocimiento de Israel, que fue consultado al respecto.



La portavoz defendió este enfoque de diálogo con Hamás como una posible vía para lograr el fin de la guerra en la Franja de Gaza, donde aún permanecen 59 rehenes israelíes, de los cuales más de una treintena se creen habrían fallecido.



El pasado 11 de febrero Trump ya había asegurado que si Hamás no reanudaba el canje de rehenes antes del sábado 15 se iba “a abrir el infierno” sobre la organización terrorista islámica en la Franja de Gaza.

