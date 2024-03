Tribunal de Jerusalén falla que el exdiplomático mexicano Andrés Roemer puede ser extraditado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México confirmó que el Gobierno mexicano, a través de la Embajada de México en Israel, fue «oficialmente notificado» de que el Tribunal Regional de Jerusalén ha fallado a favor de la solicitud de extradición de Andrés Roemer presentada por México.



Las autoridades judiciales de determinaron que el exdiplomático mexicano, acusado Israel en México de violación y abuso sexual, puede ser extraditado, pero la solicitud de extradición de México debe aún ser autorizada por el Gobierno de Israel y firmada por el Ministerio de Justicia de Israel.



En un comunicado, la Cancillería mexicana explicó que «el proceso aún no ha concluido, dado que el individuo sujeto a extradición dispone de un plazo de 30 días para ejercer su derecho de apelación ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de Israel».



Aun así, dijo la SRE, «esta decisión representa un paso alentador, aunque no definitivo, en el camino hacia la confirmación de la resolución judicial».



«La decisión del tribunal es un avance positivo, ya que los cargos presentados por el Gobierno de México contra Roemer Slomianski por abuso sexual agravado fueron aprobados», añadió la SRE.



La nota apuntó que la representación de México ante el Tribunal Regional de Jerusalén está a cargo de la Fiscalía de Justicia del Estado de Israel y señaló que «la decisión del tribunal refleja la cooperación judicial entre ambas naciones».



La Cancillería precisó que «México e Israel carecen de un tratado específico de extradición, por lo que todas las acciones se sustentan en la reciprocidad internacional y en conformidad con los principios establecidos en la Ley Internacional de Extradición».



Además, agradeció al Estado de Israel por la colaboración y esfuerzo de su Fiscalía de Justicia para alcanzar una conclusión positiva en este proceso.



En octubre de 2023, Roemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en Israel, y con varias solicitudes de extradición en su contra por parte de México, fue detenido por la Policía israelí.



La Fiscalía israelí lo consideró «extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen en la solicitud de extradición», y formalizó una petición «de detención en espera de una decisión final» sobre su posible retorno a México.



Desde 2021, México presentó a Israel un total de cinco solicitudes de extradición formales contra Roemer, acusado de abuso sexual agravado y violación.



En 2022, la Interpol emitió también una ficha roja para buscar y detener al diplomático, acusado de citar a sus presuntas víctimas en su casa con excusas laborales para después realizar tocamientos e insinuaciones y, finalmente, ofrecerles dinero.



Roemer fue embajador de México ante la Unesco y en 2016 fue destituido de su cargo tras no seguir la postura de su país y abstenerse en una resolución presentada por países árabes sobre el Monte del Templo de Jerusalén.

Con información de agencias

