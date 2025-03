Tres eurodiputados de VOX y dos representantes de ACOM en la Conferencia en Jerusalén contra el Antisemitismo

Elías Levy Benarroch ׀ Madrid



Tres eurodiputados del partido VOX y dos representantes de la organización ACOM tienen previsto acudir, desde España, a la Conferencia de Lucha contra el Antisemitismo organizada en Jerusalén por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, confirmaron fuentes de ambas entidades.



Se trata de los eurodiputados Juan Carlos Girauta, Hermann Tertsch y Mireia Borrás, miembros del partido europeo de derechas “Patriotas”, del que el Likud es observador, y también del presidente de la ONG Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), Ángel Mas, y su vicepresidenta Rosa Reigia.



“Es un encuentro para buscar experiencias, puntos comunes y estrategias para luchar contra esta plaga que va a más. Creo que lo que hace el ministro Amichay Chikli es admirable (porque) era un Ministerio que, durante muchos años, no había tenido un impacto fundamental en los asuntos que nos conciernen a los judíos de la diáspora y que nos unen con Israel, y que ahora se tratan con mucha atención”, dijo Mas.



El presidente de ACOM participará en un panel dedicado a la “Lucha legal contra el antisemitismo”, del que también formarán parte, entre otros conocidos personajes internacionales, Arsen Ostrovsky, CEO del “International Legal Forum”, y Nitsana Darshan-Leitner, fundadora de “Shurat HaDin – Israeli Law Center”.

Angel Mas, presidente de ACOM, durante una manifestación en Madrid por Israel



Claves del antisemitismo moderno

“Vamos a participar y a compartir nuestra experiencia, y también, por supuesto, con toda humildad vamos a aprender de las experiencias de otros”, agregó en declaraciones a Aurora el presidente de ACOM, que ha iniciado en España decenas de denuncias y procesos judiciales por delitos de odio, antisemitismo, incitación a la violencia, enaltecimiento del terrorismo etc.



La conferencia de Jerusalén, que se celebrará entre mañana miércoles y el jueves, reunirá a cientos de expertos y activistas para un diálogo sobre cómo abordar el antisemitismo contemporáneo, con el objetivo de concienciar “sobre los elementos impulsores del antisemitismo moderno” y abordar “los desafíos críticos planteados por la evolución de las realidades desde el 7 de octubre”, tanto en lo que afecta a Israel como a las comunidades judías de la Diáspora.



Pero, a la vez, ha despertado una gran polémica estas últimas semanas entre algunos dirigentes judíos de Europa y EEUU, tras conocerse que Chikli ha invitado también a algunos políticos que consideran de extrema derecha, entre ellos al francés Jordan Bardella, presidente de Rassemblement National (RN).



Críticas judías

“En Europa luchamos por mantener a los partidos extremistas fuera de la corriente dominante, pero en Israel los políticos los invitan, creyendo erróneamente que estos partidos apoyan a Israel. Y no es así. Estos partidos buscan legitimidad, y no puedo entender por qué un ministro israelí les proporcionaría tal validación”, declaró el presidente del Congreso Judío Europeo, Ariel Muzicant.



Otros que han declinado la invitación han sido el filósofo y escritor francés Bernard-Henri Lévy, el gran rabino de Gran Bretaña Ephraim Mirvis, y el director de la Liga Antidifamación (ADL), el estadounidense Jonathan Greenblatt.



De nada han servido los argumentos de que Bardella se desvinculó en su momento del negacionista y antisemita Jean-Marie Le Pen, fundador del original Frente Nacional.



Apoyo incondicional a Israel

En el caso de España, donde Vox ha sido el único partido que, como formación política, ha salido en una constante defensa de Israel desde el 7-O, las instituciones judías -dentro de su habitual mutismo en cuestiones políticas- no se han pronunciado ni sobre el Congreso ni sobre la participación de la formación derechista, lo que genera cierta perplejidad en las filas de este partido.



“Puede que algunos que han suspendido su participación lo hayan hecho desinformados por buena fe, pero está claro que la campaña contra Chikli tiene mucho que ver con la guerra contra posiciones firmes desde Israel hacia países occidentales, que claramente quieren imponer soluciones que harían Israel cada vez más frágil e inseguro y acabarían poniendo de nuevo en debate la legitimidad del Estado. En España son ministros hoy en cartera los que se manifiestan por la destrucción de Israel con la proclama ‘From the river to the sea’. Y no he visto a esos líderes que ahora atacan a Chikli exigir acciones contra (el presidente) Pedro Sánchez y su gobierno abiertamente aliado de los asesinos de Hamás, Hezbollah e Irán”, se lamentó en declaraciones a Aurora el eurodiputado de VOX Hermann Tertsch, quien hace unas dos décadas recibió el “Premio Or-Januká” de la Comunidad Judía de Madrid por su lucha contra el negacionismo del Holocausto junto a la ya fallecida superviviente Violeta Friedman.



Mientras otros participantes prefieren no pronunciarse por respeto a la comunidad judía, Tertsch sostiene que “más allá de los progresistas, o no, que por odio a Netanyahu son capaces de darle la razón hasta a Hamás, Irán, Maduro o a Sánchez, hay comunidades (judías) con síndrome de Estocolmo desde las manifestaciones (que siguieron al 7-O) y (debido a) la creciente hostilidad de la inmigración musulmana -cada vez más auto afirmativa y abusadora en los países occidentales- y a la izquierda filoislamista de los europeos que está hasta en la cúpula de la Comisión Europea: Ahí están Von der Leyen, Costa y otros líderes europeos elogiando y financiando masivamente a los islamistas radicales de Abu Mohammed Al Golani y otros del ISIS y Al-Qaeda en Siria”.



E insiste en que “hemos dejado claro, frente a un torrente de difamaciones, que nosotros, tanto VOX, el único partido que defiende en España a Israel, como las gentes del grupo de Patriotas como Wilders, Abascal o yo, tenemos una larguísima trayectoria de defensa de Israel y de lucha contra el antisemitismo”.



¿Miopía política?

Con uno de los gobiernos europeos más antiisraelíes y desde el que han emanado proclamas de tinte antisemita por parte de varios de sus ministros, en España el otro gran apoyo a Israel desde el 7-O ha provenido de varios políticos del Partido Popular (PP) como Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida. Pero en este caso ha sido un apoyo más de carácter personal que partidista.



“Alienar a esos que están de nuestro lado para buscar la equidistancia con los que nos hostigan, y para buscar la aprobación de los que no nos quieren y buscan cualquier oportunidad para satanizarnos y deshumanizarnos, me parece miope, altamente injusto y moralmente cuestionable”, considera Ángel Mas al valorar las críticas de aquellos líderes judíos europeos que han decidido boicotear el encuentro de Jerusalén.



“Algunos de los invitados no quieren ir porque dicen que algunos de los otros ponentes o invitados son incompatibles con ellos”, prosigue, pero “estas mismas personas se encuentran públicamente, comparten espacio y legitiman con ello a personas, grupos y partidos que claramente criminalizan al Estado de Israel. Y con esto no tienen problema, pero sí lo tienen con aquellos que muestran su apoyo, proximidad y cariño en los momentos duros”.



Y recuerda sobre estos partidos que precisamente son, además, “aquellos que están ganando más espacio electoral en Europa”, por lo que para él ya “no es que sea una cuestión fundamentalmente moral, sino también práctica”, más aún cuando a estos “amigos innegables” también “les cuesta el señalamiento y hostigamiento de los que preferirían que estuvieran del lado de los que criminalizan al Estado judío”.