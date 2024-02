Tras los pasos del Holocausto. Memoria fotográfica e histórica de un período turbulento

por Ricardo Angoso

“No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿Quién hablará?”

Primo Levi

Exposición organizada por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, Casa Sefarad Israel y la Comunidad Judía de Madrid

Del 7 al 24 de febrero de 2024 en la Sala Multiusos del Edificio del Parque Alcántara de Hoyo de Manzanares

TRAS LOS PASOS DEL HOLOCAUSTO se plantea como un recorrido gráfico, a través de decenas de fotografías, por aquellos lugares donde se perpetraron las principales matanzas contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial y pretende visualizar lo que hoy queda en esos espacios casi olvidados. También pretende recuperar la memoria fotográfica de aquellas ciudades y pueblos donde vivían millones de judíos antes de la Shoá y revisitarlos en un viaje por una Europa desconocida, me atrevería a decir que inédita.

Pretende ser, además, una reivindicación de los que no están, de los ausentes que perecieron en el Holocausto, visitando los últimos vestigios materiales que nos hablan de su historia y no dejando en el anonimato su trágico destino porque aquello de lo que no se conserva ni siquiera un fósil es que realmente no ha existido.

La exposición tiene un orden cronológico, arrancando con una fotografía del palacio de Wannsee, donde se celebró la conferencia del mismo nombre, una reunión de catorce altos funcionarios gubernamentales de la Alemania nazi, celebrada en este suburbio berlinés, el 20 de enero de 1942, y donde se concretaron los planes para poner en marcha la “solución final”, y concluye en Auschwitz, el siniestro lugar donde terminó el viaje hacia un destino fatal de millones de personas injustamente condenadas a la muerte.

PROCEDENCIA DE LAS FOTOGRAFÍAS

Las fotografías de la exposición proceden de Varsovia, Berlín, Bucarest, Budapest, Minsk, Cracovia y otros escenarios donde ocurrieron algunos de los episodios más relevantes y trágicos relacionado con el Holocausto y la Shoá, como se dice en hebreo. También recogemos algunos testimonios gráficos de cementerios, sinagogas, campos de concentración, museos y otras instituciones donde todavía perdura la memoria de los judíos que se fueron para siempre en estos lugares de Europa.

El Holocausto significó casi la total desaparición de la vida judía en Europa del Este y también en una buena parte de la occidental. Seis millones de judíos fueron asesinados en los campos de exterminio abiertos por los nazis, de los cuales tres millones de ellos eran de origen polaco y el resto lo eran procedentes de Austria, Alemania, Bielorrusia, Croacia, Hungría, Francia, Italia, Rumania, Serbia y Ucrania, principalmente.

De los seis millones de judíos que había en Polonia apenas quedaron con vida unos 45.000 tras la Segunda Guerra Mundial y hoy la comunidad judía local apenas supera los 8.000 miembros, aunque la cifra varía según las fuentes. Esta memoria gráfica trata de revisitar esta Europa de la cual ya solamente nos quedan, como a modo de vestigios arqueológicos, estos lugares que nos recuerdan a la antaño rica y vibrante vida judía de nuestro continente.

Para recordar todos estos hechos y rendir homenaje a los millones de víctimas, TRAS LOS PASOS DEL HOLOCAUSTO recorre esta Europa ya desaparecida para siempre y pretende sacar del anonimato los lugares ya abandonados y casi olvidados. Mantener la llama del recuerdo, reivindicando la estela y la herencia cultural que dejaron millones de judíos en nuestro continente, es una obligación moral y ética para todos los europeos de hoy y también de mañana.

Termino con unas palabras de Francois Furet sobre la necesidad de recordar el Holocausto: “Los crímenes del nazismo fueron tan grandes y resultaron, al final de la guerra, tan universalmente visibles que el mantenimiento pedagógico de su recuerdo desempeña un papel indiscutiblemente útil, y hasta necesario, mucho después de que hayan desaparecido las generaciones que los cometieron”.

SOBRE EL AUTOR DE LA EXPOSICIÓN:

Ricardo Angoso (1965, Salamanca) es sociólogo, analista internacional y periodista. También es diplomado en Defensa Nacional por el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN) y Magister en Radio y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid (UCM/RNE). Ha escrito, trabajado y colaborado, en los últimos años, para El Independiente, Diario 16, El Mundo, Fax Press, Colpisa, La Aventura de la Historia, Safe Democracy, Infomedio, Atenea Digital, Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, Historia 16, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España, Ideas y Debate, NTN 24 Horas, Raíces, Cable Noticias TV, Hispan TV, Aurora de Israel e Historia y Vida.

Durante mucho tiempo, ha residido en el extranjero, siendo un buen conocedor de los Balcanes y habiendo pasado largas temporadas en Albania, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Rumanía, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Como observador electoral de la Organización para la Seguridad en Europa (OSCE), ha participado en numerosos procesos electorales en una decena de países. A su vez, ha sido profesor en la Universidad Nacional de Honduras y becario del Ministerio de Asuntos Exteriores español en Hungría, Rumania y Turquía. Es autor de varios libros y actualmente es el corresponsal de Diario 16 en la capital colombiana, Bogotá.

Lugar: Sala Multiusos del Edificio del Parque Alcántara (frente a Plaza Mayor, Hoyo de Manzanares 28240).

Mapa: https://maps.app.goo.gl/PNiPMpnDd82mWRzG9

Fechas de exposición: del 7 al 21 de febrero de 2024

Vídeo explicativo de la exposición:

