Tras emotivo encuentro con el Presidente Herzog, Yuval Rafael viaja rumbo a Eurovisión

Yuval Rafael. Foto: Tal Givony, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La cantante Yuval Rafael fue recibida por el Presidente Isaac Herzog y la Primera Dama Michal Herzog en la Residencia Presidencial en Jerusalén pocas horas antes de partir hacia Suiza para representar a Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025.

Yuval, sobreviviente del ataque terrorista en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023 y ganadora de la temporada 11 del programa The Next Star, será la voz de Israel en el certamen europeo que este año se celebra en Basilea. Interpretará la canción “New Day Will Rise”, compuesta por la reconocida cantautora Keren Peles.

Durante el encuentro, el Presidente Herzog expresó su profundo orgullo y apoyo a la artista:

“Cuando subas al escenario, recuerda que estarás en el corazón de cada hogar israelí, del pueblo judío en la diáspora, y especialmente en los corazones de las familias que sufren por la tragedia del Nova. Estamos inmensamente orgullosos de ti.”

Yuval participará en la segunda semifinal del certamen, que se transmitirá el próximo 15 de mayo. “Vamos a ganar, pase lo que pase. No tengo tiempo ni para respirar; estamos trabajando día y noche para lograr el mejor resultado posible. Se siente como si me estuviera preparando para los Juegos Olímpicos”, comentó Yuval.