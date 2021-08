“Tr (app) ed” nueva creación de Amir Kolben

18 agosto, 2021

La celebración de los 25 años de la fundación de la Compañía de Danzas Kolben, culmina con el estreno de este nuevo espectáculo de danza moderna que nos trae un lenguaje novedoso.

La Compañía Kolben Dance celebra 25 años de un maravilloso viaje desde el momento en que fue fundada por el coreógrafo y director artístico Amir Kolben hasta la actualidad, en Jerusalén, en Israel y en otros partes del mundo. El nuevo espectáculo que en hebreo se llama “Lehudim, y en inglés “Tr (app) ed”, es la culminación de la celebración. Se estrenó en los escenarios de Jerusalén y Tel Aviv, pero en próximas fechas se presentará en los escenarios de otras localidades.

Más datos: https://kolbendance.co.il/

Sobre la pieza el creador Amir Kolben nos informa que “es el punto de encuentro entre nosotros como criaturas de carne y hueso y el mundo digital que nos rodea. El espectáculo expone a la audiencia a imágenes del espacio digital contemporáneo. “Lehudim” mezcla y trastoca símbolos, imágenes y mundos en el espacio al que nos sentimos atraídos y descartados. La pieza se mueve entre diferentes niveles de realidad sin buscar una definición clara de cuándo o dónde, porque nunca hemos estado tan conectados y tal vez nunca nos hemos sentido tan solos”

Algunos fragmentos del texto que acompaña a la danza: “Quería entrar en “Tinder”, pero tenía un problema con Internet. A pesar de ello, sentí que le debía algo a alguien esta noche. No pude quedarme solo. Tomé el teléfono celular y apreté la tecla “Hot spot”, que me pidió una contraseña y realmente no la recordaba. Sentí que enloquecía. La idea de irme a la cama sola iba a acabar conmigo”. “Cuando todo está disponible, con unos pocos clics en el móvil junto a la palma de la mano, sin interrupción, por qué justamente ahora es tan difícil encontrar una relación real, una conexión significativa entre uno y otra, entre una y otro. Le preguntamos a Google. Él sabe y si no es así, preguntaremos a la población que lo sabe todo y a lo sumo, terminare la noche sola, inmersos en el Facebook, o Instagram o cualquier otra red en la que nosotros, todos, estamos atrapados”.

La compañía, que fundó hace 25 años Amir Kolben en Jerusalén, se dedica a la danza moderna y se caracteriza por un lenguaje muy especial de danza que destaca elementos físicos, atletismo, dúos complicados e interpretación teatral. Amir, nacido en el kibutz Ramat Hashofet, comenzó su formación como bailarín en la Compañía Batsheva. En 1980 estudió en la academia de Merce Cunningham en Nueva York y a su regreso a Israel, bailó como solista en Batsheva y en la Compañía de Ballet Israelí. En 1996 fundó y fue el coreógrafo principal de la compañía de “Kombina”, que se trasformó en Compañía Kolben en el 2006. Amir y su grupo han creado e interpretado decenas de proyectos exitosos que se han exhibido en todo el mundo.

Fotos: Chiquita Levov