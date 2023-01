Tony Curtis, nacido Bernard Schwartz (1925-2010)

8 enero, 2023

En 1990, Curtis y su hija Jamie Lee Curtis tomaron un renovado interés en la herencia judía húngara de su familia, y ayudaron a financiar la reconstrucción de la Gran Sinagoga en Budapest, Hungría.

La sinagoga más grande de Europa hoy en día fue construida originalmente en 1859 y sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial.​ En 1998, fundó la Emanuel Foundation para la Cultura Húngara, y fue honrado como presidente honorario. La organización trabajó en la restauración y preservación de sinagogas y los más de 1.300 cementerios judíos en Hungría.​ Curtis también ayudó a promover la imagen nacional de Hungría en anuncios publicitarios.

Sus padres eran emigrantes húngaros provenientes de Checoslovaquia y Hungría. Su padre era sastre y la familia vivía en la parte trasera de la tienda: sus padres en un rincón y Curtis y sus hermanos Julius y Robert en otro.

Su madre fue diagnosticada de esquizofrenia, una enfermedad que también sufriría su hermano pequeño Robert. Cuando Curtis contaba con ocho años, su hermano Julius y él fueron llevados a un orfanato durante un mes porque sus padres no podían alimentarlos. Posteriormente, Julius sería atropellado por un camión y fallecería. Curtis se unió a una pandilla del vecindario, cuyos delitos principales fueron hurtos menores en tiendas locales. Cuando tenía once años, un vecino le salvó de que cayera en la delincuencia juvenil enviándolo a un campamento Boy Scout, donde pudo redirigir sus prioridades. Fue al Seward Park High School y, con 16 años, tuvo un papel en una representación escolar.​

Tony Curtis y Marilyn Monroe en una imagen promocional de Some Like it Hot (1959) – Foto: Wikipedia – Domingo Público

Curtis se alistó en el Ejército de los Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor. Inspirado en el personaje de Cary Grant en Destinoː Tokio y en Tyrone Power en Tiburones de acero (1943), prestó servicio en la fuerza submarina del Pacífico, ​a bordo del Buque nodriza de submarinos USS Proteus hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 1945, Curtis fue testigo del acto de rendición japonés en la Bahía de Tokio desde el puente del barco en el que estaba asignado.

Después de ser licenciado, Curtis fue al City College de Nueva York y, posteriormente estudió en The New School de Greenwich Village bajo la tutela del director teatral Erwin Piscator. Entre los compañeros de su promoción se incluyen Elaine Stritch, Harry Belafonte, Walter Matthau, Beatrice Arthur y Rod Steiger. Mientras estudiaba, Curtis fue descubierto por Joyce Selznick, el cazatalentos, director de casting y sobrino del gran productor David O. Selznick.

En 1948, Curtis llegaría a Hollywood a la edad de 23 años. En su autobiografía, Curtis describe como se encontró con Jack Warner en el avión a California y como tuvo un breve romance con Marilyn Monroe antes de que ambos fueran estrellas.

El actor firmaría con Universal Pictures, donde coincidiría con promesas como Rock Hudson, James Best, Julie Adams y Piper Laurie y cambiaría su nombre por el de Anthony Curtis. El primer nombre se lo debe al título de la novela Anthony Adverse y “Curtis” sería la variante de Kurtz, el apellido de la familia de su madre. Aunque Universal Pictures le dio clases de esgrima y equitación, Curtis admite que al principio solo estaba interesado en las chicas y el dinero y no tenía esperanzas en sus posibilidades de convertirse en una estrella importante. El mayor temor de Curtis era tener que volver a casa en el Bronx como un fracaso:

«Tenía la posibilidad entre un millón de triunfar. El peor candidato para ello. Era un tipo bajo para el canon de estrella. Estaba por debajo del canon. Era un saco atado a una alcantarilla”.

Su debut en el cine sería en el thriller El abrazo de la muerte (Criss Cross) (1949) interpretando al bailarín acompañante de Yvonne de Carlo. El protagonista de la película sería Burt Lancaster con el que trabajaría en multitud de películas.

Después de esto, participaría en tres westerns, de los cuales en Los asaltantes de Kansas (Kansas Raiders) (1951), aparece ya en los créditos como “Tony Curtis”.

Curtis comenzó a recibir multitud de cartas de fans por lo que Universal quiso explotar esta nueva estrella incipiente al darle el papel protagonista de Su alteza el ladrón (The Prince Who Was a Thief) (1951), una película de capa y espada ambientada en el Oriente Medio con Piper Laurie. Esta película fue un auténtico éxito de taquilla por lo que catapultó a Curtis a la fama.

Aunque ya habían trabajado juntos en 1949 en el corto How to Smuggle a Hernia Across the Border, en 1953 Curtis coincidió por primera vez en un largometraje con su primera esposa, la también actriz Janet Leigh en El gran Houdini (Houdini) (1953), en la que el actor encarna al mítico mago. Sus siguientes proyectos fueron rentables a nivel de taquilla por lo que Curtis siguió creciendo en su popularidad.

En 1955, hizo su primer musical con Tres amores en París (So This Is Paris) (1955), de Richard Quine y su agenda no paró de trabajar con Atraco sin huellas (Six Bridges to Cross) (1955), La máscara púrpura (The Purple Mask) y Campeón sin victoria (The Square Jungle). También ese año y desde el punto de vista empresarial, Curtis y Leigh crearían su propia productora independiente, Curtleigh Productions.

A pesar de que era un actor rentable, no se contaba con Curtis hasta entonces en grandes proyectos. Todo eso cambiaría en el siguiente lustro. En 1956, empezaría coprotagonizando junto a Burt Lancaster y Gina Lollobrigida Trapecio de Carol Reed. Fue uno de los mayores éxitos del año.

En 1958, Kirk Douglas, a la sazón también productor del futuro proyecto, llamó a Curtis y a su esposa Janet Leigh para encabezar junto a Douglas el reparto de Los vikingos (The Vikings). La película se convirtió en uno de los mayores éxitos a nivel mundial. Después de ello, la filmografía de Curtis siguió con otros proyectos como Cenizas bajo el sol (Kings Go Forth) con Frank Sinatra y Natalie Wood. El año se cerraba con otro éxito de taquilla de la mano de Fugitivos (The Defiant Ones), junto a Sidney Poitier y cuya interpretación le valió su primera y única nominación a los Óscar al mejor Actor. En esta película, Curtis exigió que el nombre de su compañero y amigo Poitier apareciera junto a él encabezando el reparto. Una decisión muy controvertida en un momento donde la segregación racial en Estados Unidos aún era la nota dominante. Curtis y Janet Leigh volvieron a compartir pantalla en la comedia de Blake Edwards para Universal, Vacaciones sin novia (The Perfect Furlough) (1958).

Su historial incluye otros títulos tan recordados como Espartaco de Stanley Kubrick, Trapecio de Carol Reed, Los vikingos y El estrangulador de Boston de Richard Fleischer, Operación Pacífico de Blake Edwards, El último magnate de Elia Kazan, El espejo roto de Guy Hamilton y La semilla del diablo de Roman Polanski (donde solo puso su voz).

El siguiente año sería crucial para hacer entrar a Curtis en la eternidad. Junto a Jack Lemmon y Marilyn Monroe filmó el clásico de Billy Wilder Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot). Una película que se convirtió tanto en éxito de taquilla como un clásico del cine. Igualmente popular sería la comedia bélica Operación Pacífico (Operation Petticoat) (1959), donde se volvió a poner a las órdenes de Blake Edwards y con Cary Grant como compañero de reparto.

Curtis y Leigh volvieron a trabajar juntos en ¿Quién era esa chica? (Who Was That Lady?) (1960), una comedia junto a Dean Martin y, a esta, le siguió otra comedia Perdidos en la gran ciudad (The Rat Race) esta vez con Debbie Reynolds. Pero 1960 se cerraría con otro de sus personajes icónicos. Kirk Douglas lo volvió a llamar para ofrecerle uno de los papeles principales de la superproducción Espartaco (Spartacus) (1960), un papel que le valió una nominación a los Globos de Oro.

Su trayectoria siguió en 1961 con dos biopics: El gran impostor (The Great Impostor) (1961), dirigida por Robert Mulligan, interpretando a Ferdinand Waldo Demara; y El sexto héroe (The Outsider) (1961), en la que encarna al héroe de guerra Ira Hayes. Volvería a las películas épicas con Taras Bulba, compartiendo el reparto con Yul Brynner y Christine Kaufmann, que se convertiría en su segunda esposa.

El 6 de octubre de 1961, Curtis creaba una nueva productora, Curtis Enterprises Incorporated.​ La compañía produciría Soltero en apuros (40 Pounds of Trouble), protagonizada por él mismo junto a Suzanne Pleshette y Phil Silvers y pasó a la historia por ser la primera película rodada en Disneyland.​ El 3 de agosto de 1962, Curtis creaba otra productoraː la Reynard Productions Incorporated.

A partir de ese momento y aunque no le faltaban guiones para escoger, su éxito empezó a decrecer.

Debido a la poca repercusión y su elección de papeles en una serie de comedias, Curtis despidió a su agente y asumió un recorte salarial a 100,000 dólares para interpretar el papel principal en El estrangulador de Boston (The Boston Strangler) (1968), su primer papel dramático en muchos años. Según los críticos, su interpretación fue extraordinaria. En 1969, volvía a la comedia con El rally de Montecarlo y toda su zarabanda de antaño (Monte Carlo or Bust!) (1969), una película de carreras de autos de estrellas en la línea de La carrera del siglo. Otras comedias de la época en las que aparecía fueron Bajo cualquier bandera (You Can’t Win ‘Em All) (1970) con Charles Bronson y Esta noche vamos de guerra (Suppose They Gave a War and Nobody Came) (1970). Curtis también rodó para la televisión, en especial con Roger Moore en la serie The Persuaders! como Danny Wilde (1971).

Los últimos años de la vida interpretativa siguieron siendo muy comunes, acuciado por sus problemas económicos por sus múltiples divorcios. Fue uno de los villanos en El conde de Monte Cristo (1975) y tuvo un papel protagónico en el film de gánsteres Lepke (1975). Curtis siguió ligado al mundo de la televisión con McCoy (1975–76). También figuró en el amplio reparto de El último magnate (The Last Tycoon) (1976) y participó también en la comedia italiana Casanova y compañía (Casanova & Co.) (1977). Posteriormente, Curtis volvió a la televisión como propietario del casino en la serie de ABC Vega$ (1978-1981).

En 2002, Curtis hizo una gira por todos los Estados Unidos de Some Like it Hot, un renacimiento modificado del musical de 1972 Sugar (musical), basado en la película que protagonizó. En esta ocasión, Curtis interpretó el papel de Osgood Fielding, papel que interpretó Joe E. Brown en la película.



Faceta como pintor

Durante toda su vida, Curtis tuvo la pintura como una de sus aficiones, pero no fue hasta principios de la década de los 80, en que hizo de la pintura una segunda carrera artística. Sus trabajos llegaron a ser pagados por más de 25.000 dólares. En los últimos años de su vida, se centró en su faceta de pintor por delante de su carrera cinematográfica. Curtis se describía como un pintor surrealista con influencias de Van Gogh, Matisse, Picasso y Magritte.​ En 2007, su pintura La mesa roja estuvo en exhibición en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Sus pinturas también se pueden ver en la Galería Tony Vanderploeg en Carmelo, California.



Salud, adicciones y muerte

El 26 de abril de 1970, Curtis fue arrestado por posesión de marihuana en el Aeropouerto de Heathrow en Londres.

Durante el rodaje de The Persuaders! en 1971, Curtis desarrolló una reputación entre sus compañeros de reparto y el equipo como un fumador frecuente de marihuana.​ En 1974, Curtis desarrolló una fuerte adicción a la cocaína mientras estaba rodando Lepke, en un momento en que su estrellato había decaído considerablemente y le ofrecían pocos papeles en el cine.​ En 1984, Curtis fue ingresado al sufrir un avanzado estado de cirrosis como resultado de su adicción al alcohol y a la cocaína. Posteriormente ingresó a la Clínica Betty Ford y prometió superar sus diversas enfermedades.Se sometió a una cirugía de bypass cardíaco en 1994, después de sufrir un ataque al corazón. De hecho, la propia Jamie Lee Curtis recordaba cómo había ido a comprar heroína de la mano de su propio padre en alguna ocasión​ o su hermanastra Allegra comentó en una entrevistaː

Fumaba cocaína y, cuando yo volvía del colegio, estaba tirado y amodorrado. Con 15 años, tuve que actuar como si fuera su madre.

Curtis murió en su casa de Las Vegas el 29 de septiembre de 2010 de un paro cardiorrespiratorio, agravado por su avanzada edad.​ Dos meses antes, había estado hospitalizado por problemas respiratorios y su salud era delicada, según informó su hija, la actriz Jamie Lee Curtis. En una entrevista para Associated Press, ella dijo:

Mi padre se va, dejando tras de sí un legado de grandes interpretaciones en el cine y en sus pinturas y ensamblajes artísticos. Deja atrás a sus hijos y sus familias, que lo amaron y lo respetaron, y una esposa y suegros que se dedicaron a él. También deja atrás fans por todo el mundo. Le echaremos mucho de menos.

Jamie Lee Curtis (CNN)

Cinco meses antes de su muerte, reescribió su testamento nombrando a todos sus hijos y desheredándolos intencionalmente sin explicación, y luego dejando todo su patrimonio a la que era su esposa en ese momentoː Jill Vandenberg.La primogénita del actor, Kelly, impugnó el testamento, pero la justicia no le dio la razón.

Fuente: Wikipedia