Todos somos culpables

Haim Gouri y su esposa Aliza. Foto: Wikipedia - CC BY 2.5

La historia de una Nación se escribe a través de sus catástrofes

Shlomo Ben Ami

Dra. Bejla Rubin

Inocentes o culpables, es la pregunta. ¿Hay alguien en esta vida que pueda decir “soy absolutamente inocente, jamás hice un acto de maldad a nadie?”.

Esta interrogación la quiero orientar en cuanto a las personas que fueron víctimas en diferentes lugares durante la Shoá, y aquellas que sólo fueron testigos de sus testimonios y que con total liviandad de opiniones osan decir “yo jamás hubiera hecho eso, o, cómo es posible que siendo tantos el grupo de los judíos no se revelaron ante los vigías nazis”.

Palabras huecas, infames y soberbias. Qué sabe de si mismo cada uno de nosotros en cuanto a qué seríamos capaces de hacer, reaccionar, protestar, negarnos en esa situación límite, hambreados, débiles, muertos de miedo, protegiendo a nuestras criaturas, sin armas, desorientados después de un largo viaje, pero sobre todo engañados pensando que, tras esa larga e inhumana travesía en trenes de carga para ganado, serían reinstalados en otro lugar y trabajar para el enemigo vil. Jamás pasó por sus mentes que esta reinstalación en el Este, que era el eufemismo usado por los nazis y que quería decir “campos de concentración, cámaras de gas, y por último crematorios”, donde la única lápida sería esa estela humeante en los cielos, y que ese cínico cartel de bienvenida Arbeit Macht Frei ya vaticinaba, que el camino a ser libres sería esa chimenea humeante divisada en el horizonte de ese infierno terrenal, nunca antes, ni pensado, ni creado por mente humana alguna. Digo entonces, jamás pensaron que ese sería su destino al final de tal odisea.

En cuanto a los juicios que se celebraron en los Tribunales de Tel Aviv en la década del 60 contra los judíos sobrevivientes que cumplieron funciones de Kapos, Judenräte, a los jueces les fue muy difícil establecer una sentencia, dado que se les impuso la pregunta “¿qué hubiera hecho yo en sus lugares, tratando de complacer el mandato nazi con la esperanza de sobrevivir, de recibir una ración alimentaria un poco más digna, de proteger a los míos, a que no los manden al matadero?”.

Nadie está autorizado a dar una respuesta si no se hubo encontrado de cuerpo y alma en tal situación, nadie sabe que hubiera hecho, cuál es su límite cuando de salvar su propia vida se trata. Acá no caben las teorías eruditas ni el consejo de los doctos, el que no estuvo en esa situación, erogo: Hacer Silencio.

Boris Pahor, sobreviviente del campo de concentración Natzweiler-Struhof, escribe en su libro Necrópolis, y pone como interrogación diciendo “a quien en la edad escolar haya conocido el pánico por una comunidad aniquilada a la que se obliga a mirar impotente como las llamas consumen su teatro en el centro de Trieste, a éste le han mutilado la visión del futuro para siempre”.

Y esa misma pregunta nos la hacemos en el presente cuando pensamos qué destino resta a los jóvenes judíos violados, a las madres que les han masacrado a sus hijos por Hamás, a una Nación que otra vez debe soportar la maldad indiscriminada sobre sus soldados, niños, mujeres con la nefasta excusa de ganar territorialidad, pero que en lo más profundo de su obrar, se puso otra vez en acto la masacre del pueblo judío y la celebración del mismo por la cohorte de antisemitas del mundo.

Y nuestra historia como pueblo judío está escrita con todas esas variables: los actos antisemitas, los ataques de los terroristas, los sobrevivientes, los delatores judíos en los campos de concentración, los Kapos, los religiosos, los laicos, y los valientes jóvenes jaialim (soldados) que luchan con su vida por defender la única patria que tenemos.

Nuestro crisol está compuesto por todos ellos, por eso decimos a viva voz, con dolor, con orgullo, con tristeza, con amor: ¡Aún estamos Acá!

Ninguno de nosotros saldrá de este nuevo acontecimiento “tal como eramos antes”, palabras del poeta Haim Gouri, testigo del juicio a Adolf Eichman en Tel Aviv otrora. Y ningún ciudadano de Israel ya será el mismo después de la masacre de Hamás, no obstante, exclamamos con orgullo: AM ISRAEL JAI LANETZAJ.

