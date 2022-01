Todo lo que ayude a no olvidar ni silenciar el Holocausto

27 enero, 2022

Los actos en conmemoración del Holocausto se multiplican a nivel internacional bajo la vergüenza de lo que son capaces de hacer los seres humanos.

José I. Rodríguez

En muchas instituciones, grupos políticos o religiosos se quiere transmitir la imagen moderna de la defensa de los derechos humanos. La mejor forma de hacerlo es adherirse a la corriente emergente de demostrar al mundo que se es más demócrata, liberal y humano que los demás. Las conmemoraciones del Holocausto forman parte de los actos oficiales de algunos gobiernos que durante unos días al año hacen pública demostración de su magnanimidad y compromiso con toda clase de genocidios. Todos los seres humanos independientemente de nuestra nacionalidad, origen étnico o creencia religiosa deberíamos mantener claras las ideas de lo que significa un genocidio para poder combatirlo con la fuerza de la ley de la razón.

En una especie de catarsis colectiva la conmemoración del Holocausto queda limitada a unos actos de recuerdo un día al año como máximo, pero el resto del año se produce lo que algunos han definido como la conspiración del silencio. Para una mayoría los actos conmemorativos del Holocausto son una cuestión de algunos políticos o grupos que defienden a los judíos, pero nada más. El tiempo que ha pasado desde la más grande tragedia de la humanidad de toda la historia ha sido minimizada, negada o incluso completamente tergiversada de forma acusatoria contra los judíos.

Dr. Albert Bourla – Foto: Wikipedia – CC BY 3.0

La conspiración del silencio hace referencia a una película alemana del año 2014 titulada “Im Labyrinth des Schweigens” cuya traducción en español fue La Conspiración del Silencio. La sinopsis del filme hace referencia a un joven fiscal que descubre cómo importantes instituciones alemanas y algunos miembros del gobierno están involucrados en una conspiración cuyo fin es encubrir los crímenes de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Todo parece indicar que la misma conspiración del silencio sigue ejecutándose en medio mundo intentando silenciar o directamente negar los hechos acontecidos en la culta Europa ¿Qué está pasando para que la negación del Holocausto siga estando presente en la moderna y democrática Europa? Las atrocidades de los hechos acontecidos contra los judíos no se pueden olvidar, negar o silenciar. Toda ocultación del Holocausto es una vileza imperdonable.

Los datos publicados en diferentes fuentes nos alertan diciéndonos que cerca de la mitad de la población mundial no sabe lo que ocurrió en el Holocausto. Luchar contra la negación y distorsión del Holocausto es hoy más importante que nunca y nuestra obligación con las generaciones futuras. Todo lo que ayude a no olvidar el Holocausto debe ser promocionado por el compromiso que tenemos con el Cielo y la tierra de que las generaciones venideras no mantengan una actitud negacionista que conlleve a la más perversa de las conspiraciones que es sin la menor duda la negación y el silencio de lo que fue el Holocausto.

En el esfuerzo por hacer que no se olvide el mencionado Holocausto está entre otros representado por el Dr. Albert Bourla, presidente y director general de Pfizer que habiendo ganado el premio Génesis, dotado con un millón de dólares, lo ha donado a proyectos relacionados con el Holocausto. Todo proyecto necesita, además de convicción, tiempo, esfuerzo y dinero. La memoria del Holocausto es el más grandioso proyecto a nivel internacional que precisa, además de lo anteriormente mencionado, el valor de luchar por no olvidar, negar o silenciar la aniquilación en masa de más de seis millones de judíos en Europa.

Todo lo que ayude a no olvidar ni silenciar el Holocausto debe ser cuidadosamente promocionado con todos los medios y formas posibles para que la humanidad en su conjunto no olvide lo que ha sucedido en el pasado y con la firme esperanza de que no se repita en el futuro. Hazlo saber.