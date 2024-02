Sede de RAND Corporation en Santa Mónica, California – Foto: Wikipedia CC BY-SA 4.0

Un think tank (cuya traducción literal del inglés es “tanque de pensamiento”), laboratorio de ideas, instituto de investigación, gabinete estratégico, centro de pensamiento o centro de reflexión es una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos.

Los think tanks suelen ser organizaciones sin ánimo de lucro, y a menudo están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Normalmente en ellos trabajan teóricos e intelectuales multidisciplinares, que elaboran análisis o recomendaciones políticas. Defienden diversas ideas, y sus trabajos tienen habitualmente un peso importante en la política y la opinión pública, particularmente en Estados Unidos.

Además de promover la adopción de políticas, entre las funciones que cumplen los think tanks están las de crear y fortalecer espacios de diálogo y debate, desarrollar y capacitar a futuros paneles políticos en su toma de decisiones, legitimar las narrativas y políticas de los regímenes de turno o los movimientos de oposición, ofrecer un rol de auditor de los actores públicos y canalizar fondos a movimientos y otros actores políticos.

Etimología

El concepto moderno de think tank tiene un origen militar. Durante la Segunda Guerra Mundial se refería a un recinto cerrado en el que científicos y militares se reunían para debatir asuntos estratégicos. Enlazando con esa tradición, se considera que la Corporación RAND (Research and Development), una sociedad creada por el general Henry H. Arnold en 1948, fue el primer think tank en la acepción actual del término.

El término think tank significa literalmente “tanque de pensamientos”, y se ha intentado adaptar al español con otras expresiones como comité de expertos, comité de sabios, instituto de investigación,​ gabinete estratégico, centro de pensamiento, laboratorio de ideas,​ usina de ideas, reservorio de ideas, tanque de ideas, materialización de ideas, almacén de ideas, etc.

