TheyHijackedGaza: se multiplican en Twitter los eventos contra Hamás

7 febrero, 2022

Jóvenes gazatíes utilizan la función Spaces de la red social para criticar el gobierno de la organización terrorista.

En los últimos días, una situación poco común se empezó a ver en Gaza, a medida que ciudadanos de la Franja comenzaron a participar de eventos en redes sociales contra el gobierno de Hamás.

El hashtag #TheyHijackedGaza («Ellos secuestraron Gaza»), Twitter se llenó de denuncias y críticas a la agrupación terrorista.

“Vemos los edificios que se levantan en el norte de la Franja de Gaza, las inversiones, los rascacielos. Todos lo vemos. No puedes cerrar los ojos ante eso… Todos sabemos que estás nadando en la corrupción”, señaló un usuario.

Estos eventos se realizan en la función «Spaces» de Twitter, que funciona como una sala virtual para hablar. La discusiones han atraído principalmente a los jóvenes.

Hamás gobierna la Franja desde 2007, y en su administración se han producido una gran cantidad de violaciones de derechos humanos.

Los organizadores de los espacios de Twitter son en su mayoría jóvenes gazatíes que abandonaron el enclave tras las protestas de We Want to Live.

Una de las mayores críticas a los líderes de Hamás es su locación. Los principales referentes del grupo terrorista residen con sus familias en Turquía y Qatar, dos de los principales aliados de Hamás.