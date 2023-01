Terrorista que asesinó a soldado israelí excarcelado tras 40 años en prisión

5 enero, 2023

El terrorista Karim Younis, de 66 años, fue excarcelado tras servir cuarenta años tras las rejas.

Younis, domiciliado en la localidad árabe de Ara en el norte de israel, secuestró y asesinó, junto con su hermano Maher, al soldado Abraham Bromberg en 1980.

Los dos terroristas ofrecieron al soldado, que regresaba a su casa desde su base en los Altos del Golán, un aventón. Lo redujeron, le efectuaron un disparo en la cabeza y le robaron el arma. Lo abandonaron a un costado de la carretera donde fue encontrado y trasladado a un hospital donde falleció días más tarde.

Maher espera ser excarcelado dentro de dos semanas. Ambos criminales fueron condenados a cadena perpetua, pero la sentencia fue conmutada en 2012 por el entonces presidente Shimon Peres.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ordenó que Younis sea liberado antes del amanecer para evitar los festejos de sus parientes y amigos frente a la cárcel de Hadarim, al norte de Tel Aviv, desde donde fue liberado, según anunció el Canal 13. El terrorista fue sacado en una camioneta del Servicio Penitenciario y entregado a la policía que lo dejó en el cruce carretero Raanana donde fue recogido por su familia a las 6. a.m.

Ben Gvir ordenó a la policía impedir las celebraciones públicas en la localidad de Ara, tras dictaminar que ese tipo de festejos constituye un claro apoyo al terrorismo, señala un informe de la emisora estatal Kan.

Bromberg era oriundo de Zijron Yaakov, a pocos kilómetros de la localidad árabe de Ara. La familia de Bromberg aún reside en la zona.

La hermana de Abraham Bromberg, Adah, dijo al diario Israel Hayom que la situación es “insoportable” y que su familia creía que los terroristas pasarían el resto de sus días tras las rejas.

“¿Quién hubiera imaginado que estaría en una situación como esta? Estoy angustiada y no puedo funcionar. Es impensable que gente así camine entre nosotros, ría y se divierta. Es una catástrofe. No sabemos qué hacer. Esto me retrotrae al día en que Avi [Abraham] fue asesinado”, manifestó.

Diputados de los partidos Likud y Sionismo Religioso están trabajando en un proyecto de ley para derogar la ciudadanía a los ciudadanos condenados por terrorismo. El proyecto será revisado por la Comisión Ministerial de Legislación.

El ministro del Interior, Aryeh Deri, pidió a la Fiscal General Gali Baharav-Miara que permita que el proyecto de ley prospere en la Knéset (Parlamento).

“Es inconcebible que ese tipo de gente continúe portando ciudadanía israelí”, apuntó Deri en una carta a Baharav-Miara.

Younis es miembro del partido Fatah, que lidera el presidente palestino Mahmoud Abbas.