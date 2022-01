Tercer Museo Pop Up Tel Aviv

12 enero, 2022

Aventura extraordinaria, única y gratuita: 100 artistas de arte callejero decoran todos los rincones de los departamentos de dos edificios en la calle Pinkas 11 y 13. Imperdible, solo por 11 días.

El martes 1 de febrero se abre el Tercer Museo Pop-Up de Tel Aviv, un proyecto en el que participan unos 100 artistas que se dedican al grafiti y a otros tipos de arte callejero.

Para este increíble museo se habilitan todos los espacios y rincones de los edificios evacuados, que son decorados con trabajos hermosos, coloridos, humorísticos, y mucho más. Una verdadera expresión de la alegría de vivir. Esta vez se realiza en los cuatro pisos de dos edificios de la calle Pinkas 11 y 13, con dos temas: uno sobre el pasado y el presente y otro sobre ver el futuro. Abierto todos los días entre 1 a 11 de febrero, de 10 a 21.30hs con entrada gratuita. Cuenta con nuestra recomendación, pero mejor visitar por la mañana por las grandes colas.

Más datos en https://www.popupmuseumtlv.com/

Este museo es parte del proyecto de renovación urbana donado por la empresa “People of the City (Anshei Ha-ir) del Grupo Roteshtein, fundada y dirigida por Ron Chen. Se realiza teniendo en cuenta el enorme éxito de los dos anteriores: el primer Museo Pop-Up de Tel Aviv en 2018 que fue visto por cerca de 22.000 visitantes en solo 5 días, el segundo Museo Pop-Up en el edificio de la calle Katzenelson con 25.000 visitantes durante los 6 días en los que el edificio se convirtió en un museo temporal con todos sus espacios y paredes justo antes de su demolición. En los trabajos expuestos hay un derroche de imaginación sin límites, que es lo que sucede cuando se permite a artistas expresar su arte libremente y se le da el lugar y los materiales para hacerlo. Es a través de este proyecto que nos damos cuenta que la imaginación no tiene límites.

El evento es producido por Yeara Sachs, emprendedora y artista en el campo del estilo de vida y vida urbana, en colaboración con Noi Shai, gerente de marketing de “People of the City”, una de las compañías líderes en Tel Aviv especializada en renovación urbana, quienes declaran “El evento produce y presenta artistas del llamado Arte callejero y del Graffiti, pintores, ilustradores, diseñadores gráficos, directores de arte, diseñadores de decoración y expositores artísticos. A medida que se ingresa a los trabajos que exhiben, los visitantes descubren un nuevo mundo en el que deambular entre apartamentos, habitaciones y pasillos es una experiencia innovadora. Porque, al insertar el arte callejero en el espacio de una casa y proporcionar una plataforma para artistas, hay un espacio abierto que permite ´romper las reglas´ y difuminar los límites entre lo que está permitido y lo que está prohibido”.

La exposición del Tercer Museo Pop Up se centrará en dos temas principales: El primer tema, “Despiértame Cuando Termine 2022”, tratará sobre el pasado y el presente reciente, Las obras se ocuparán de la nueva era en la que hemos entrado, con temas tales cómo la epidemia y el virus que afectaron nuestras vidas. Se pidió a los artistas que dieran su interpretación a temas como la distancia social, el nuevo orden mundial, la nueva concepción del espacio hogareño versus el exterior y la influencia del hombre en el ámbito en el que vivimos.

El segundo tema titulado “Puedo ver el futuro y es…”. En estos días en Israel y el resto del mundo, la gente está comenzando a pensar en cómo será volver a la vida “después” de la epidemia, en el nuevo futuro. 2020-2021 fueron años saturados de cambios de gran alcance en la vida y en un mundo que nos era conocido. Todos, como individuos hemos experimentado cambios sanitarios, sociales, globales y locales. Los artistas abordarán la pregunta: ¿Cómo se ve el futuro en tus ojos?

Video del primer evento

Video del segundo evento

Fotos: Chiquita Levov