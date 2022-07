Teherán advierte una dura respuesta a cualquier “error”, mientras EEUU promete impedir un Irán nuclear  

15 julio, 2022

El presidente iraní, Ebrahim Raisí, advirtió que cualquier "error" de EE.UU. en la región, se enfrentará a una respuesta "dura y lamentable" y señaló que la política de máxima presión contra Irán ha fracasado.

Raisí dijo que «la nación iraní no aceptará ninguna inseguridad y crisis en la región, y cualquier error de Estados Unidos en la región enfrentará una respuesta dura y lamentable», informó la agencia local iraní de noticias ISNA.



«Las amenazas y sanciones contra Irán no irán a ninguna parte y la política de máxima presión contra Irán ha fracasado, ¿Por qué quieren volver a experimentar algo ya experimentado?», dijo Raisí en su primera reacción tras las declaraciones del primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, que propuso imponer una amenaza militar contra Irán, durante su rueda de prensa con el presidente de EE.UU., Joe Biden.



Raisí afirmó que el poder militar y la autoridad de Irán son factores que crean seguridad en la región, mientras la intervención de los extranjeros, incluido EE.UU, no hará más que crear «crisis e inseguridad» para la región de Oriente Medio.



«Le digo a Estados Unidos y sus aliados regionales que las naciones musulmanas de la región odian los lazos humillantes de sus gobiernos con Estados Unidos, lo que lleva al saqueo de sus recursos», subrayó Raisí.



El jefe del poder Ejecutivo iraní agregó que «el régimen sionista (en referencia a Israel) debe saber que no debe ser codicioso en ninguna parte de esta región», dijo Raisí en referencia a Israel y reiteró que la normalización de los lazos de Israel en la región no le creerá seguridad.



En una rueda de prensa en Jerusalén, donde Lapid y Biden firmaron una declaración bilateral para actuar conjuntamente contra el programa nuclear iraní, Lapid aseguró que «la diplomacia no detendrá» a Teherán, y recalcó que Israel ve la imposición de la «amenaza militar» como la única vía para frenar al país persa.



Ante ello, Biden reiteró su compromiso a que Irán «no adquiera armas nucleares», pero matizó que continúa «creyendo que la diplomacia es la mejor vía para conseguir este objetivo». EFE