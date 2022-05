Teatro “Notzar” estrena “La Loca – Epílogo”

29 mayo, 2022

De Ido Setter dirigida por Eran Bohem, una fantasía cómica con un mal final sobre la codicia, el ansia de poder y la destrucción del medio ambiente.

El teatro “Notzar” de Bat Iam, está presentando la obra “La loca-Epilogo”, que Ido Setter escribió inspirada en la obra de teatro francesa de “The Crazy Truck”

de Jean Giraudoux, creada a mediados del siglo XX. Trata sobre la eterna lucha entre la libertad de expresión del individuo y las necesidades de control de una minoría privilegiada y opresora. El elenco del teatro trabajó en su puesta en escena durante muchos meses, dirigido por Eran Bohem. Actúan: Ora Meirson, Bahat Kalachi, Maya Tomas, Miki Marmour, Eran Ben Zvi, Jil Ben David y Eyal Raz. Se puede ver durante el mes de junio.

Más datos en http://www.notzar.co.il/

La trama cuenta sobre un grupo de adquisición, encabezado por el director ejecutivo de un teatro y por un hombre de negocios, convenció al alcalde y a varios funcionarios corruptos para que emitieran una orden inmediata de demolición del teatro y para construir en su lugar dos magníficas torres y un centro comercial de lujo. Cuando la amarga noticia cae sobre los atónitos actores, el público ya está esperando en el vestíbulo del teatro para entrar a la sala. El público es en realidad el mismo que espera para entrar a ver esta obra. Los actores, encabezados por la directora del teatro y la actriz principal, la “loca”, deciden luchar para salvar el teatro y hacerlo de la única manera que saben: representando una obra.

Como en la obra francesa “Crazy Truck”, deciden convocar al teatro a todos “los que roban las arcas públicas”, que aquí los representan el director y el empresario, para hacerles un juicio espectacular. De esta manera esperan lograr convencerlos de cambiar el equivocado decreto. Si la misión no tiene éxito en manos de los actores, los dejarán a ambos enterrados bajo los escombros. El autor nos informa que “La Loca”, no es un espectáculo realista, no hay en ella buenos ni malos. No es más que un espejo cómico-grotesco, que muestra el daño al tejido armonioso de la sociedad humana causado por los pecados del materialismo y la codicia.”

Fotos: Gal Dren