Teatro Clipá presenta “Mitbarberot”

21 marzo, 2022

Pieza de Michal Herman y Anat Gregorio en la que cada paso es también una parada, cada estructura es también un derrumbe. Episodios en los que se permiten fantasear, rendirse y reinventarse.

El Teatro Clipá se enorgullece en reponer la pieza “Mitbarberot” creada por Michal Herman y Anat Gregorio en el marco del festival “Intimadance 2022” producido por el teatro Tmuná, bajo la dirección artística de Erez Maayan Shalev y Anat Katz.

“Mitbarberot”

Ya en su estreno en este marco tuvo mucho éxito, despertó la curiosidad de los espectadores y los elogios de la crítica. Las creadoras e intérpretes explican que la pieza surge porque “Es hora de volcar, sacudirse. Eso es suficiente, pero elegimos separar, descartar obras anteriores, pensamientos, personas, lo esperado, lo inesperado, las conexiones, el empeño, la ambición, la imagen, el objeto, el sujeto, el cuerpo, el cuerpo a cuerpo, la respiración, el esfuerzo, el descanso. ¿Lo que queda? Tal vez solo la proyección de uno mismo”. Se presenta el 25.3 y más adelante en otras diferentes fechas. En el Teatro Clipá, Harav Kook 37 Tel Aviv.

Michal Herman

Las creadoras explican: “Durante este tiempo nos perdimos y no es que no intentáramos encontrarnos. Cada encuentro generó el comienzo de un episodio, en el que por un momento supimos dónde estábamos. Pero ya no sabíamos dónde íbamos. Pero cada paso es también una parada, cada estructura es también un derrumbe. En episodios de cotilleo nos permitimos fantasear, rendirnos, ser enjambres, rendirnos y reinventarnos mientras nos aferramos unos a otros y a nuestras frágiles islas de pérdida”.

Anat Gregorio

La curiosa pieza es acompañada por una rica banda musical, con piezas de Filiae Maestea Jerusalén, Antonio Vivaldi y Philippe Jaroussky, Lou Read en ¿Por qué te vas? , Jeanette y José Luis Perales. Cuenta con nuestra recomendación.

https://did.li/IHZYH

Fotos: Chiquita Levov