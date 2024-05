Tal vez no me alcancen las palabras.

De Raquel Markus – Finckler / @escritora.creativa.



Quizás necesite bañarme en palabras.

Usar verbos como bálsamos sobre la piel herida.

Llenar con verbos el agujero que se abre en mi esternón.



Me duele ser un habitante más en este reino

al que pertenezco sin alternativa,

por un mandato de genética y casuística.



Porque esa noche las estrellas se alinearon

para hacerme una emboscada.

Porque nadie me preguntó

si yo quería ser alumbrada y arrojada.



Busco en los detalles más efímeros

la razón de esta impotencia que me arrastra.

La condena que se eleva hacia mi casta

y carcome los cimientos de mi casa.



Las piedras se estrellan y se rompen.

Roto también queda el brazo que la lanza,

el cuerpo que recibe, el alma que se gasta.



Busco en la historia y la leyenda

motivos para los discursos que me incendian,

causas que justifiquen esta guerra

en contra del sentido y la existencia.



Me han clavado mil puñales en la espalda

por la fe que aún me late en las entrañas,

tengo sangre coagulada en las rodillas

por el vidrio que me espera en cada esquina.



Y las puntas de la estrella en la que creo

se han cuarteado y agrietado como espejo.

Amarillas las consignas que señalan.

Amarilla es la rabia exponenciada.

Amarilla es la excusa que no alcanza.



Soy del pueblo elegido para el odio.

Soy del pueblo curtido por el sodio.

Las mentiras que hoy me alcanzan y me dañan

son historias repetidas, camufladas,

discursos nauseabundos maquillados con neón.



Y los gritos de las masas que nos cazan

multiplican la perfidia y la deshonra,

clavan estacas, queman banderas,

cierran entradas, expropian fronteras,

baños de sangre, promesas de muerte,

palabras que van, palabras que vienen,

rabia y bajeza, estafa y poder,

y el pueblo que amo cansado de arder.



Esperaré en el borde del abismo

esperando a quien me arroje al precipicio.

Esperaré en el borde del abismo

la cuerda que nadie lanzará para salvarme.

Parada en el borde del abismo

me quedaré rogando un atisbo de templanza,

pues no hay alma que soporte tanta saña,

y en mi centro ya claudica la esperanza.



Tal vez no me alcancen las palabras.

Tal vez no me salve una oración.

Quizás, sin saberlo, ya estoy desahuciada.

Quizás, sin saberlo, ya fui exorcizada.

Tengo enfermas las ganas

de seguir siendo humana.

Raquel Markus – Finckler

@escritora.creativa