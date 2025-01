Suspendido el alto el fuego hasta que Hamás entregue la lista de los rehenes a liberar

El alto el fuego en la Franja de Gaza, que debería haber empezado este domingo a las 8.30 horas, se ha retrasado hasta que el grupo terrorista islámico Hamás ofrezca la lista con los nombres de los tres rehenes que serán liberados esta tarde, confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



El portavoz militar, contralmirante Daniel Hagari, manifestó que Hamás todavía no ha dado a Israel los nombres de los tres rehenes, y que las FDI seguirán atacando a las organizaciones terroristas de Gaza hasta que los reciba.



El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ya había avisado una hora antes de la entrada en vigor prevista para el alto el fuego que el grupo terrorista palestino todavía no había ofrecido los tres nombres, por lo que la tregua no se implementaría todavía.



Hamás, por su parte, alegó este domingo que está comprometido con el acuerdo de alto el fuego, y que el retraso se debe a “razones técnicas sobre el terreno”, sin ofrecer más detalles.



Poco después del anuncio de Hagari, las Fuerzas de Defensa de Israel revelaron haber atacado varios blancos terroristas en Gaza.



“Hace poco, la artillería y la aviación de las FDI atacaron a varios objetivos terroristas en el norte y el centro de Gaza”, apuntó el vocero castrense en un breve mensaje.



“Las FDI permanecen preparadas defensiva y ofensivamente y no permitirán ningún daño a los ciudadanos de Israel”, dijo el portavoz militar.



Como parte del acuerdo, el grupo terrorista palestino debería haber entregado ayer, antes de las 16.00 horas, la lista con los nombres de los tres rehenes israelíes que serán liberados hoy, en el primer día de la tregua, a cambio de unos 90 terroristas palestinos, incluyendo a varios asesinos, presos en cárceles de Israel.



En la primera fase del acuerdo, Israel y Hamás han acordado un alto el fuego de seis semanas, en las que se producirá un intercambio gradual de 33 rehenes israelíes por más de 1.900 terroristas palestinos presos.



Durante esas seis semanas tendrán lugar además las negociaciones para una segunda fase de la tregua, en la que se completaría la liberación de todos los secuestrados israelíes en Gaza y se sentarían las bases del fin de la guerra.

