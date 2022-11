“Soundtrack” nuevo Festival de Cine de Tel Aviv,

12 noviembre, 2022

Dedicado a la música en el cine y la televisión con la proyección de más de 40 películas, israelíes e internacionales, durante 5 días de rica programación. Se abre en la Cinemateca de Tel Aviv.

La primera edición del Festival de Cine de Tel Aviv “Soundtrack” está dedicado a la música en el cine y la televisión. Durante los 5 días del festival se podrán ver películas, israelíes e internacionales: desde documentales a musicales, desde películas con bandas sonoras y partituras espectaculares e inolvidables hasta películas de música de culto, desde estrenos a clásicos y retrospectivas, desde pop, rock, alternativa y punk, hasta música electrónica, jazz y músicas del mundo. Además el festival también incluirá shows de música en vivo, talleres, preguntas y respuestas, charlas y conferencias, y muchos eventos especiales. Se lleva a cabo en la cinemateca de Tel Aviv, entre el 15 y el 19 de noviembre.

Más datos:

Se abre con el estreno de un nuevo documental israelí titulado “In the Court of the Crimson King. King Crimson at 50” en presencia del director Toby Amies. La apertura incluirá una recepción y una sesión de preguntas y respuestas con Amies, organizada por el cantautor Aviv Geffen. Amies, también participará en un panel de discusión al día siguiente. “King Crimson” la excepcional banda que fue fundada hace 50 años por Robert Fripp “quien no ​​se parece a ningún otro líder” según Amies. En el filme el director tambien explora el tema del envejecimiento, la muerte, el tiempo, el perfeccionismo y el verdadero significado de la música.

El festival otorgará un “premio a la trayectoria” al veterano compositor y director de orquesta Dov Seltzer, autor de decenas de éxitos de la pantalla israelí. Ha trabajado con los directores más venerados y ayudó a crear algunas de las combinaciones de imagen y sonido más convincentes en la historia del cine israelí, tales como la canción principal del musical “Kazablan” nominada a un Globo de Oro. También compuso la música de “I Love You Rosa” de Moshé Mizrahi nominada al Oscar.

En el festival se estrenara en Israel el documental de Beth B. titulado “Lydia Lunch: The War Is Never Over”. Lunch es la artista experimental y reina de la escena de Nueva York, que llega como invitada especial para presentarse en un show de palabra hablada, así como una sesión de preguntas. Se celebrara los 20 años del documental “Chalery Baghdad” de Eyal Halfon sobre los miembros de la Orquesta Árabe de Israel, con una proyección especial, a la que seguirá una actuación en vivo de música y canciones de Oriente Medio a cargo de Yair Dalal, Haim Ankri y Avi Agababa.

Link al trailer: https://youtu.be/Kg3osMG5yK4